中國宣布中止ECFA「134項產品」關稅減讓！經濟部：協助產業因應
台灣新政府上任第11天，中國財政部於今（31）日一早宣布，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓，其中有134個原產於台灣進口商品的關稅減讓被停止。公告指出，台灣單方面對大陸產品出口，採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA規定。
記者鄭妤安/台北報導
對此，經濟部稍早回應表示，此次中方取消的早收優惠項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產品，相關產品稅率恢復為1%至12%不等。2023年該等產品輸中金額約98億美元，占我對全球出口比重約2%。近年中國石化大擴產，台灣石化產品出口到中國已持續下降至2成。我ECFA早收對中出口占對全球出口比重也逐漸下降，2023年降至3.6%，評估目前對我國的衝擊應在可控制範圍。
經濟部指出，政府已備妥政策工具協助產業升級與分散市場，將輔導業者發展差異化及高值化產品、協助分散市場、精進低碳化及數位化製程3大策略來進行。在協助業者分散市場方面，將整合產業，以異業結盟方式群聚拓銷；由公協會以大帶小帶領業者參展；建立中小企業共同品牌拓展海外市場。並將於下週起再與業者溝通瞭解需求，降低中國中止關稅減讓的影響。
經濟部提到，中國製造業產能過剩，加上經濟成長趨緩，2023年我國對中出口1522億美元，減少18%，比重降到35.2%，創21年來新低，2024年1至4月出口453億美元，減少3.7%，進一步降至30.7%。
經濟部強調，政府過去為強化供應鏈韌性已持續推動市場多元化，而對東協、美國、日本、歐盟市場之占比持續上升，顯示與其他主要國家的經貿鏈結持續增加。