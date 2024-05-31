晶悅合一推創新服務 引進台南晶英雲端管家6/1正式公開
「晶悅國際」源自星級飯店，具備飯店的國際視野與款待如親的服務精神，更跨足建築領域以深厚建築實力、工程專業，並融合環保、科技、綠能，深耕台南高鐵特區精華土地。繼2023年「晶悅首發」廣受好評與迴響之後，2024年再以「優勢匯合、一次到位」為規劃主軸，打造「晶悅合一」，並引進台南晶英雲端管家及SGS建築履歷，將於6月1日正式公開銷售。
記者陳美嘉／台南報導
「晶悅合一」位於台南高鐵特區，以「2~3房尖端進化、豪宅配備全能造鎮」定位。超越傳統物管模式，結盟「台南晶英雲端管家」深度研習五星級服務細節，建構專屬平台和住戶直接交流，安排廚藝教學、花藝課程、調酒品茗、健康講座、親子學習…等課程及私廚饗宴到府、冷凍料理訂閱…等服務。最特別的是還有生日、婚宴party…等高級飯店才有的活動企劃。
此外，更聘請創立已逾120年、國際最具公信力的瑞士SGS集團，為公設區域嚴格品管每項工程細節-集測試、驗證、檢驗、查證於一體，提供公正的第三方檢驗查證「SGS建築履歷」，為居住安全把關。核查完畢後，再將履歷資料逐一紀錄造冊，交屋時再核發，讓屋主了解看不見的施工細節與過程。