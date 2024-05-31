兩岸神農信仰交流！陸炎帝祖廟訪台 李乾龍：盼化解兩岸兵凶戰危
三重先嗇宮「神農文化祭」登場，適逢先嗇宮建宮270週年活動，先嗇宮董事長李乾龍特地舉辦大型慶祝活動，大陸山西高平炎帝祖廟文化參訪團今（31）日抵台，李乾龍說，希望透過宗教活動，化解兩岸兵凶戰危，這也是宗教界最高的願望。
記者余祥／台北報導
此次山西高平炎帝祖廟文化參訪團，由山西高平市炎帝文化研究會長米東明率領，今早搭機抵達桃園機場，李乾龍也親自到場接機，一起迎接從山西炎帝祖廟的神尊。
李乾龍說，今天非常高興迎來大陸山西高平炎帝祖廟聖駕來台，在兩岸緊張的時刻，透過宗教活動，讓兩岸互相了解、和諧，並且和平共存，因此，這次山西高平的文化訪問團，一共有63人來台，盼藉由宗教的交流能讓兩岸在兵凶戰危的情勢下，能暫時化解，甚至更進一步永遠化解，這也是宗教界最高的願望。
不少民代也前來扛轎，包括國民黨立委廖先翔，新北市議員黃心華、蔡健棠、王威元等人。此外，6月1日先嗇宮將舉辦迎請神農大帝及270尊神遶境三重地區，挑戰金氏世界紀錄，值得關注的是，被外界點名挑戰下屆新北市長的熱門人選，包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川均受邀出席，二人有機會同框。