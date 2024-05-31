孫安佐泰國呼麻！「闖民宅露下體」畫面瘋傳 曬自拍喊：我好可憐
24歲孫安佐為藝人孫鵬、狄鶯的愛子，6年前曾在美國犯下恐怖威脅罪，遭驅逐出境，他回到台灣後痛改前非，如今卻被爆料，在泰國吸毒導致精神錯亂，竟然私闖民宅，還直接裸露下體，在當地遭逮捕，對此，孫安佐也在IG發文曬出自己的自拍照，並表示：「我好可憐」，讓大批網友看傻眼。
記者吳昕蓓／綜合報導
孫安佐在IG限時動態曬出自拍照，面無表情看著鏡頭，疑似在倉庫中，身後凌亂的桌子上還有疑似酒的瓶瓶罐罐，他表示：「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐。」短短一段話，再度引發網友關注。
事實上，孫安佐先前因為吸毒後失控闖進普吉島一處民宅，還脫短褲露出臀部，直接在別人家逛起來，所有過程都被屋內監視器拍下，當下他遭警方拖上車，因為精神恍惚無法對話，到警局後就被送往醫院治療，儘管在當地吸食大麻為合法行為，但孫安佐行為脫序，甚至登上泰國網路新聞。
《壹蘋新聞網》報導指出，孫安佐的失控行為似乎與網紅女友「麻姬兔」阿乃有關，兩人去年（2023）5月分手後，其實早已悄悄復合，兩人今年（2024）更一起飛往泰國工作，先前疑似兩人的感情又出現狀況，讓孫安佐受到打擊，他才會失控，孫安佐發文，疑似是在回應自己的狀況與女友無關，《NOWnews今日新聞》稍早致電狄鶯，暫時沒有獲得回應。。