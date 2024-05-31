颱風馬力斯豪雨來了！週末兩天「全台濕一片」 下週降雨熱區出爐
今年第2號颱風「馬力斯」於今（31）日下午2點生成，預計明（1）日凌晨登陸廣東，對台灣沒有直接影響，不過周日出海後水氣併入鋒面，週日通過台灣，將帶來劇烈雨勢，各地有大雨或局部豪雨，一直要到週一雨勢才會較為趨緩，未來一週降雨熱區一次看。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳指出，今年第2號颱風「馬力斯」於下午2點生成，距離位台灣鵝鑾鼻西南西方930公里海面，未來將偏北轉北北東移動，以每小時16公里速度，向北北西進行。未來路徑預估在明天清晨登陸廣東，碰到陸地後強度減弱，對台灣沒有直接影響，週日出海且強度減弱，水氣將併入鋒面，台灣要留意週日有較大雨勢。
明天受到鋒面影響，西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨明顯，其他地區也有午後雷陣雨，中部以北、東北部跟其他山區有局部大雨。週日持續鋒面影響，加上「馬力斯」水氣併入鋒面，將有中小尺度的對流系統，天氣更不穩定，西半部、東半部留意陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，各地都有大雨或局部豪雨機會。
週一鋒面移動至巴士海峽，雨勢較為趨緩，不過各地仍有降雨機會，中南部及東南部留意短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；下週二、下週三鋒面逗留巴士海峽，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區留意午後局部短暫陣雨。
鋒面到下週四、下週五減弱，不過水氣仍多，中部以北有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，下週一（3日）鋒面移動至巴士海峽，臺灣附近吹東北風，北臺灣天氣稍涼，下週一、下週二鋒面仍位於巴士海峽，北台灣高溫約攝氏27度，不過中南部有攝氏30度至31度。