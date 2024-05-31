日本動漫歌姬LiSA睽違6年來台！曝粉色頭髮由來：有重大意義
日本動漫歌姬LiSA，唱紅許多熱門動漫歌曲，包括超夯動漫《鬼滅之刃》片頭曲〈紅蓮華〉，這次暌違6年來台，將在明（1）日於林口體育館開唱！在記會上，LiSA一出場便掩飾不住開心神情，坦言自己這次來台塞爆行李箱，還分享自己出國必帶的物品，而仍以一頭粉紅色頭髮亮相的LiSA，也難得曝光自己酷愛粉色的原因。
記者施以慧／綜合報導
LiSA表示自己首次為動畫演唱的劇中插曲，主角就是粉紅色頭髮，因此粉紅頭髮對她來說有重大意義，「我現在的髮色都是按照當時要發行的音樂樂風來決定，但粉色意義特別深刻，因為我第1次演唱的動漫歌曲，那動漫的女主角就是粉紅色頭髮。」至於行李箱中都裝了什麼，LiSA則坦言，自己出國一定自備枕頭跟棉被，疑似會認床，所以行李箱有一半空間被枕頭及棉被塞滿。
談到演唱會門票秒殺，LiSA相當感謝粉絲，也開心得說：「不敢相信是真的。」表示自己特別緊張，甚至還會忘記如何使用喉嚨，所以在演唱會當天一早，就會起來安排各種暖身，也不會進食。LiSA還爆料她在演唱會開始前，總會留2個時段打拳擊，並且事先演唱3、4首歌以後，再以完美狀態上場。
而LiSA也特別在記者會上，曝光自己明天演唱會的曲目，將帶來《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉，這類從沒在台表演過的歌，也向粉絲喊話，「我想見到你們！」