馬力斯颱風生成了！路徑轉彎「直撲台灣上空」　降雨最猛時間出爐

天氣預報／颱風「馬力斯」朝北前進！今全台有雨　連2天雷雨狂轟

▲今（1）日受到鋒面影響，西半部及東北部地區出現短暫陣雨或雷雨的機率高，尤其午後降雨會更為明顯，其他地區仍為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（1）日受到鋒面影響，西半部及東北部地區出現短暫陣雨或雷雨的機率高，尤其午後降雨會更為明顯，其他地區仍為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中央氣象署指出，今（1）日受到鋒面影響，西半部及東北部地區出現短暫陣雨或雷雨的機率高，尤其午後降雨會更為明顯，其他地區仍為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，午後中部以北、東北部地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率；各地天氣仍較為悶熱，北部及東半部高溫約30至32度，中南部33至35度。第2號颱風「馬力斯」，以偏北方向前進，估週日出海且強度減弱，水氣將併入鋒面，台灣要留意週日有較大雨勢。

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🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率90％，氣溫攝氏26至31度
📍新北市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率80％ ，氣溫攝氏26至31度
📍桃園市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率70％ ，氣溫攝氏27至33度

🟡中台灣天氣
📍臺中市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％ ，氣溫攝氏27至33度

🟡南台灣天氣
📍臺南市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至33度
📍高雄市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏28至33度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏26至30度

▲週六和週日台灣各地留意雨勢。各地都有降雨機會，且有機會達到大雨或局部豪雨。（圖／中央氣象署提供）
▲週六和週日台灣各地留意雨勢。各地都有降雨機會，且有機會達到大雨或局部豪雨。（圖／中央氣象署提供）

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