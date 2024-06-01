天氣預報／颱風「馬力斯」朝北前進！今全台有雨 連2天雷雨狂轟
中央氣象署指出，今（1）日受到鋒面影響，西半部及東北部地區出現短暫陣雨或雷雨的機率高，尤其午後降雨會更為明顯，其他地區仍為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，午後中部以北、東北部地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率；各地天氣仍較為悶熱，北部及東半部高溫約30至32度，中南部33至35度。第2號颱風「馬力斯」，以偏北方向前進，估週日出海且強度減弱，水氣將併入鋒面，台灣要留意週日有較大雨勢。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率90％，氣溫攝氏26至31度
📍新北市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率80％ ，氣溫攝氏26至31度
📍桃園市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率70％ ，氣溫攝氏27至33度
🟡中台灣天氣
📍臺中市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％ ，氣溫攝氏27至33度
🟡南台灣天氣
📍臺南市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至33度
📍高雄市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏28至33度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏26至30度