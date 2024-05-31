孫安佐在泰國呼麻闖民宅還脫褲！陳沂邀進SWAG：可以合法光屁屁
明星夫妻孫鵬與狄鶯，在2000年生下獨生子孫安佐，但孫安佐疑似有些叛逆，不僅2018年在美國犯下恐怖威脅罪而聲名大噪，近期還被爆出在泰國普吉島呼麻，甚至私闖民宅並脫褲子，嚇壞屋主。根據了解，孫安佐在普吉島總共被警察帶走3次，第3次是5月9日，母親狄鶯還遠赴泰國到醫院將他領回，帶回台灣治療。對此，近期火遍娛樂版面，進軍SWAG的陳沂在臉書發出隔空邀請，喊話孫安佐一同加入直播，還表示可以「合法光屁屁」。
記者施以慧／綜合報導
據了解，孫安佐4月25日因為在泰國呼麻後精神恍惚，擅自闖入他人民宅，還破壞家具，並脫褲露屁股嚇壞屋主，失控行為引發熱議，事後屋主報警抓人，孫安佐才遭當地警方逮捕，脫序行徑全被監視器錄下。
而泰國普吉島台商會成員曾透露，孫安佐出事3次，第1次就呼麻後闖入民宅，不過當時的他沒有攻擊屋主，只是精神錯亂被警方帶走，而第2次則進入賣場，同樣是因為精神不穩，最後又被警方帶離。
對於兒子的脫序行徑，孫鵬倒是冷靜回應，「我不曉得耶，因為他現在沒有跟我們住在一起。」據悉，孫鵬還根本不曉得兒子跑去泰國，「他長大了，很多事情都不會跟我們講。」
孫安佐的失控事蹟被傳回台灣後，在各大社群引起熱議，讓進軍SWAG的陳沂再度開始拉人進直播，透過臉書隔空邀約：「孫安佐要來上SWAG嗎？雖然不能哈們，但是可以合法光屁屁喔！！」