張學友「在40歲後聽歌的女人很美」狂撩女歌迷　情歌對唱成KTV

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接著，張學友化身白馬王子，換上純白西裝與身穿白色芭蕾舞衣的舞者，華麗而高貴的演唱自己另一創作的歌曲〈過敏世界〉，在眾人歡呼下，群起牽手為主表演結束謝幕。
安可曲經典情歌連續唱 張學友讚：非常棒的觀眾
張學友讓台灣歌迷等了整整6年，當然還有安可曲橋段，深情演唱〈李香蘭〉、〈她來聽我的演唱會〉等曲，展現穩定度超高的高亢歌聲，唱到一句：「在40歲後聽歌的女人很美！」全場女性歌迷宛如被告白般，激動尖叫，下秒更全體合唱最後一段歌詞「她靜靜聽著，我們的演唱會。」
張學友稱讚歌迷：「這個是非常、非常、非常棒的觀眾，麥克風遞出去很齊的唱，真的是非常棒的觀眾，應該有訓練過吧！」他致謝台灣歌迷，聽他演唱多首粵語歌曲：「首先想謝謝大家，在台灣，我的廣東歌大家不太熟悉，可是因為這個是60+演唱會，我很想把一個真正的我自己，從過去到現在的張學友，唱給大家聽。」
邀觀眾現場合唱經典歌 張學友〈一路上有你〉暖唱
張學友邀請大家跟他一起唱〈分手總要在雨天〉、國語版〈一路上有你〉，唱完他感動的說：「今天我爭氣了！沒有破（音），謝謝陪我一起唱，我覺得這是非常感動的版本。在這裡謝謝大家。」〈一路上有你〉是台灣歌迷最熟悉的歌之一，現場自然是感動萬分。
然後歌神張學友開始自由發揮，第一次在台灣獻唱歌曲〈真愛〉，他表示：「有一首歌我覺得是專屬於台灣的，先跟老師溝通一下（現場即興），大家喜歡唱的，可以一起跟我唱〈真愛〉，如果你們已經忘記了這首歌，這首歌是很久以前跟汽車有關係的，也是我其中一張在台灣破百萬的專輯。」
再唱到經典男女對唱情歌〈你最珍貴〉，他邀請男歌迷與他一起唱，女歌迷則與他深情對唱，現場宛如大型KTV，歌聲環繞整個小巨蛋，記者本人也跟著激動開唱，感人氣氛渲染全場。最終曲則帶來搖滾版〈吻別〉，台上、台下熱力四射，為張學友演唱會劃下完美句點。