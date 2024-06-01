上任後首個專訪！經濟部長郭智輝談「藐視國會罪」：沒什麼好擔心
經濟部長郭智輝520上任後接受網路節目專訪，並於今（31）日安排節目播出，專訪中他笑稱，對於出任部長一職，妻子因欣賞賴清德總統，因此勉予同意「放我一馬」，朋友則表示要他身體顧好才能撐下去；至於針對立法院近期三讀通過國會職權行使法，規範「藐視國會罪」，郭智輝認為沒有什麼好擔心的「該講就講、回歸專業討論」。
記者林莞茜／綜合報導
經濟部長郭智輝接受《年代向錢看》節目專訪，主持人陳凝觀詢問郭智輝如何看待「藐視國會罪」，對此他先回應還沒有時間了解內容在談什麼，但認為「可能是溝通上有隔閡」，希望可以透過多溝通讓委員了解，因此認為沒有什麼好擔心的、該講就講，並回歸專業的討論，不過對於被說藐視國會，郭智輝覺得「有點冤枉」呼籲立委們不要誤會。
對於上任後首要解決水電工任務，郭智輝指出，今年不用擔心缺電，而水的話是怕水太多，那產業用水的話「目前的需求是滿足的」，工業用水可以用循環水，都是節能，在用好水電後「接下來要讓台灣企業賺更多錢」。
郭智輝說，他有兩個概念「境外關內、境內關外」，台灣做供應鏈必須要靠規模，才能降低成本，第二是接近客戶，才能縮短時間，「速度跟彈性是背道而馳」，要先做到標準化、模組化，這樣快速也有彈性了，接著就是要讓台灣出走，以大帶小，就像台積電做到了，到日本去，讓台灣其他供應鏈也能跟著去。