黃仁勳喊「台灣是重要的國家」！中國網友熱議：若是唱歌的早封殺
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台，一舉一動皆成媒體關注焦點，所到之處均被民眾包圍，被外媒讚譽為享受「搖滾巨星」般地待遇。黃仁勳日前在夜市被媒體產採訪時，直呼「台灣是全球最重要的國家之一」，這段發言也立即引發中國網友關注，就有中國網友表示，「換個唱歌的說這樣的話，估計能折騰10天然後封殺到泥裡」。
記者倪浩軒/綜合報導
其實黃仁勳一直以來提到台灣時，都是「輝達需要台灣」、「全球科技都依賴台灣」、「台灣是世界AI中心」等讚不絕口，這次提到「台灣是全球最重要的國家之一」也是相同脈絡，認為台灣位於電子產業的中心，電腦產業的發展依賴台灣，所以台灣是非常非常重要的國家。
相關報導在微博引發中國網友討論，紛紛留言表示，「這是要挑事了」、「黃仁勳膨脹了啊」、「黃仁勳台獨」、「笑死，換個唱歌的說這樣的話，估計能折騰10天然後封殺到泥裡」。
不過也有比較持平看待的中國網友表示，「在我看來，黃仁勳的這番話更多是出於對台灣科技實力的讚賞和肯定，而非政治立場的表達。作為一位傑出的企業家，他看到了台灣在全球科技產業鏈中的重要地位，並希望藉此機會呼籲更多的人關注和重視這個地區的發展」。