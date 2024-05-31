輝達連兩天下跌！拖累那指早盤挫逾200點 美4月PCE指數符合預期
美國商務部31日公布4月份個人消費支出物價指數（Personal Consumption Expenditure Price Index，PCE），核心PCE月增0.2％，符合市場預期，美股道瓊早盤開紅盤，但是受到輝達（Nvidia）股價下跌拖累，那斯達克指數表現疲軟。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲45.83點、約0.12％；標普500指數下跌28.50點、約0.55％；那斯達克指數下跌212.73點、約1.26％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，4月份核心PCE月增0.2％符合市場預期，不過核心PCE年增2.8％，則略高於市場預期的2.7％。但是由於輝達股價下挫，儘管通膨數據表現不差，美股3大指數仍是漲跌互見，投資人依舊處於喘息盤整階段。
LPL Financial的首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby）表示，預期市場將持續波動盤整，「我們要去哪裡？經濟將走向何方？」這個問題目前還看不到明確的答案。最新通膨數據大致符合預期，應可讓市場鬆一口氣，但是年底美國大選將屆，美債殖利率居高不下，消費者支出減少，仍有許多不確定性籠罩在華爾街上。