台男快衝！「啦啦隊界Irene」趙娟週曝擇偶條件　真命天子在台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙娟週在專訪時公開擇偶條件，她表示：「我希望另一半要把重心都放在我身上，個性要大器，內心寬闊，不管我做什麼，都要覺得我很可愛，目光也要在我身上。」
趙娟週還透露在韓國曾經給命理師算命，提到未來的真命天子會是一個外國人，「台灣也是外國，所以未來可能有機會找一個台灣男友。」
高中開始跳啦啦隊 對台灣應援文化印象深刻
出生於1999年6月4日的趙娟週，畢業於韓國靈山大學酒店管理學系，社群媒體IG擁有18.9萬追蹤，人氣相當高。趙娟週在高中時期就展現出表演天賦，她表示：「小時候就喜歡表演，有一次跟家人去看足球比賽，了解到啦啦隊的工作，讓我非常感興趣，跟自己的個性很吻合。」
趙娟週的啦啦隊經驗豐富，在韓國期間更跨足籃球、排球與足球聯賽。她指出，不同運動有不同的節奏與氛圍，啦啦隊員必須靈活切換模式，才能給予球迷最棒的體驗。她提到，棒球啦啦隊員更強調與球迷的互動，帶動熱烈氣氛，相較之下，籃球則是在室內進行，「在籃球場上跟選手距離比較接近，所以自己也比較像選手的感覺。」
去年趙娟週參加樂天桃猿之邀參加「韓國主題趴」，初次踏上台灣的她，對台灣的啦啦隊文化留下了深刻印象，從中感受到台灣人的熱情，因此也產生了來台灣發展當啦啦隊的想法。她表示：「我一直很喜歡挑戰各式不同的新事物，對自己來說也是新的挑戰。」
趙娟週擁有好歌喉 不排除進軍演藝圈
首次以正式團員身份加入領航猿啦啦隊「Pilots Crew」，趙娟週說：「領航猿啦啦隊是以空姐的形象為主，而且台灣有很多不同的主題日，對我來說，這是很特別的經驗，也能夠發揮自己的長才，希望繼續突破自我。」
隨著師姐安芝儇、南珉貞、李晧禎的腳步來台發展，趙娟週期待未來與隊友們一起表演，也不排除發唱片，她表示：「現在剛加入領航猿大家庭，希望自己能有好表現。如果有機會的話，我對唱歌也很有興趣，希望未來有機會能在大家面前表演。」
至於未來是否有意進軍演藝圈？趙娟週回答道：「目前還沒有想到這個部分，啦啦隊每一位成員的魅力都不同，我也想更加散發自己的魅力，讓大家更認識我。」
大讚台灣人很善良 定居是選項
味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前宣布，自己已搬到台北住，是繼台鋼安芝儇宣布搬到高雄之後，第二位定居台灣的韓籍啦啦隊成員。雖然趙娟週目前的工作需要在韓國和台灣之間往返，但她也希望未來能夠定居台灣，「台灣人都很親切，台灣馬路都很乾淨，也都很有禮貌。」
粉絲熱情支持 趙娟週超感動
趙娟週在5月19日擔任「路易奇電力公司」一日店長，吸引熱情的粉絲到現場捧場，並送上大娃娃，讓她又驚又喜，趙娟週對粉絲的熱情支持表示非常感激，「從來沒想過外界的大量關注是壓力，有很多人認識我，我非常感謝，也是進步的最大動力。」