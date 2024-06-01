短命颱風馬力斯仍影響台灣！最新3重點一次看　降雨最猛時機出爐

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一、馬力斯颱風目前路徑持續北上，預計在今（1）日登陸中國廣東
二、馬力斯颱風登陸之後強度就會減弱成為熱帶低壓，接下來就會轉向偏東快速移動，但對台灣沒有直接影響
三、馬力斯颱風在結構受到破壞之後，殘餘的水氣將會併入鋒面系統，並且一起往台灣附近移動，因此週日前後的天氣都非常不穩定
中央氣象署表示，今（1）日受到鋒面的影響，西半部及東北部地區出現短暫陣雨或雷雨的機率高，尤其午後降雨會更為明顯；其他地區仍為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣。午後中部以北、東北地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率。但在氣溫方面，各地仍然是較為悶熱，北部及東半部高溫約30至32度，中南部33至35度。
氣象署表示，禮拜天（2）日鋒面上可能有中小尺度低壓通過台灣，因此天氣更為不穩定，各地降雨機率高，西半部及東北部有陣雨或雷雨，雨勢較為持續，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率，請民眾留意短延時強降雨等較為劇烈的天氣現象！不過由於降雨明顯加上有東北風吹下來，北台灣天氣會稍轉涼。
至於雨勢何時會趨緩？氣象署提到，下週一鋒面移至巴士海峽、台灣附近吹東北風，北台灣稍變涼，離鋒面較近的中南部及東南部仍有短暫陣雨，其他地區大多為多雲，偶有局部陣雨，而下週基本上天氣型態都類似，基本上都是短暫陣雨、多雲。氣象署提醒，近期易有降雨，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。