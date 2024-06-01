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北一女神蔡瑞雪大素顏！衣服掉下只穿小可愛　15萬人被真面目嚇到

▲「北一女神」蔡瑞雪素顏示人，15萬人被真面目嚇到。（圖／蔡瑞雪臉書）
▲「北一女神」蔡瑞雪素顏示人，15萬人被真面目嚇到。（圖／蔡瑞雪臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

27歲蔡瑞雪高中時參加《校花點點名》節目錄影，受封「北一女神」，赴南韓參加選秀節目後返台衝刺演藝事業，演過國片《陪你很久很久》、台劇《浪漫輸給你》、《地獄里長》，與DJ孫麥傑交往中。蔡瑞雪近日公開一張全素顏自拍，吸引15萬瀏覽人次，粉絲一看直呼：「化妝了（後）根本吃不消！」

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▲蔡瑞雪2014年高中時期參加《校花點點名》節目錄影，獲得「北一女神」稱號。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪擁有無雜質美顏，顏值高又會唸書，為不少粉絲的夢中情人。（圖／蔡瑞雪IG）
蔡瑞雪在Threads上傳個人照，她對著停車場的廣角鏡自拍，臉上完全沒有化妝，一頭烏黑長髮垂後，戴銀邊眼鏡，開襟線衫一邊掉落至手腕，露出內搭的細肩帶小可愛，放送天鵝頸、美人鎖骨、32C豐滿上圍及黑影深溝，肚臍眼也跑出來見客，相當撩人。

沒上妝的蔡瑞雪顯得清新脫俗，「眼睛不舒服的素顏姐姐」，蔡瑞雪寫道，粉絲一滑到相片，輪番讚賞：「衣服也不舒服」、「夭壽！腰好瘦」、「這是素顏嗎？化妝了根本吃不消」、「這張真的有點素但不失性感」、「素顏就這麼高等級了！化妝不直接是魔王等級」、「素顏素顏的仙味！」

蔡瑞雪初戀對象是男星王以綸，兩人2019年底交往，不過當時男方長期在大陸工作，聚少離多下感情轉淡，2020年10月，蔡瑞雪透過經紀公司承認與王以綸和平分手。蔡瑞雪去年11月認愛大6歲富二代、知名DJ孫麥傑，小倆口不定時透過粉專秀恩愛，感情穩定。

▲蔡瑞雪素顏長相曝光，膚況極佳，多了清純感。（圖／蔡瑞雪Threads）
▲蔡瑞雪素顏模樣曝光，膚況極佳，多了清純感。（圖／蔡瑞雪Threads）
▲孫麥傑是知名DJ，擁有一票死忠粉絲。（圖／MTI音樂科技學院基金會）
▲孫麥傑為知名DJ、模特兒，隸屬微風集團旗下，與柯震東是拜把兄弟。（圖／MTI音樂科技學院基金會提供） 

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