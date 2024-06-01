智慧電網兼顧資安 沙崙智慧綠能科學城舉辦量子安全論壇
再生能源與儲能系統的發展，對傳統電網帶來大量併網需求，因此政府正在著手開發智慧電網，透過電力資源輸配的最佳配置，提升再生能源的供電穩定，已是國際趨勢。沙崙智慧綠能科學城特別舉辦量子安全論壇，邀請國內學界專家，為民眾講解智慧電網的發展，如何結合量子技術強化資安。
記者郭俊暉／台南報導
臺南市長黃偉哲表示，目前由經濟部能源署指導的沙崙綠能科技示範場域，綠能與量子科技是重要發展主軸，現由工研院進行智慧電網上的研究，另中研院南部分院亦正在進行量子電腦的開發，第三期大樓也將以量子科技研發做為主題。這些前端科技都在臺南發展中，因此市政府邀請相關領域專家與學者，共同探討未來趨勢。
這次論壇於「2024臺南國際綠色產業展」第二天辦理，由台南市政府經發局與沙崙智慧綠能科學城辦公室主辦，民眾在參觀中南部最大的綠能產業展時，也有機會在會場旁的演講廳，了解最新的技術發展。希望透過此次論壇，邀請更多國內先進到科學城內進行參訪與互動，沙崙智慧綠能科學城辦公室將以全區樞紐的角色，整合中研院、工研院、國研院及各進駐廠商的研發技術，共同推廣智慧綠能科技的發展與應用。
臺南市經發局林榮川表示，量子電腦帶來的高速運算，不僅為人類帶來方便，也可用於突破資安防護。在量子電腦已能快速破解密碼的情境下，如何以更先進的加密系統維持資料傳輸的安全，將是未來智慧電網與物聯網發展的關鍵。