NATPA撤獎黃國昌！廖述宗教授獎金曝　林昶佐、霸韓4君子都曾獲獎

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廖述宗教授創NATPA 為男性賀爾蒙、膽固醇研究先驅
北美洲台灣人教授協會 （NATPA）創立時間比民主進步黨還要早，緣由1979年12月10日，高雄發生「美麗島事件」後，警備總部以「涉嫌叛亂」逮捕多名關係人員，當時任職於北美60多處大學和著名硏究機構的137名台灣人教授與學者，聯名在華盛頓郵報發表聲明，強烈抗議中國國民黨政府藉口美麗島事件大舉逮補黨外民主、人權運動、民代和教會人士。
此事加速大家團結北美台灣人教授學者的渴望，NATPA因此於1980年4月24日 正式成立，創立目標是關懷台灣的民主與福祉、為台灣發聲，是海外台灣人最早成立的組織之一。
而NATPA「廖述宗教授紀念獎」是運用NATPA創會會長廖述宗教授基金成立的獎項，另有「廖述宗教授研究獎」，紀念廖述宗教授一生對台灣的熱愛與奉獻，並發揚光大廖述宗教授於1980年創立NATPA回饋台灣社會的精神。
廖述宗出生於日本殖民時期的台南，父親為著名畫家廖繼春，學生時代見證二二八屠殺，台大農化系畢業後負笈美國師從諾貝爾獎得主、癌症醫療先驅哈更斯博士(Dr. Charles Huggins)，為男性賀爾蒙、膽固醇相關領域的先驅研究者。他1980年成立NATPA、1994年獲選中研院院士，2014年於美國家中病逝，享壽84歲。
廖述宗教授紀念獎金1萬鎂 蕭美琴、林昶佐、霸韓4君子、陳柏惟都曾獲獎
此次黃國昌被撤銷的「廖述宗教授紀念獎」已頒發10年，有「長期貢獻獎」、「青年貢獻獎」2獎項，獎金各是1萬美金（約新台幣32.5萬元），而黃國昌原先是第一屆「青年貢獻獎」得主，與他同屆獲「長期貢獻獎」是被譽為「台灣獨立運動啟蒙導師」的史明。
綜觀NATPA「廖述宗教授紀念獎」青年貢獻獎得主清冊，民進黨前立委林昶佐2018年獲獎，NATPA盛讚「肯定他有濳力為臺灣做出重大貢獻。他從學生時期就積極參與政治與社會活動，是重金屬搖滾明星，「2014年太陽花學運」的領袖之一，創組新政黨「時代力量」，在立委期間推動轉型正義，國際人權，台灣獨立等公共議題，並繼續參與相關的社會運動。 」
此外，副總統蕭美琴是2018年青年貢獻獎得主，「霸韓4君子」尹立、張博洋、陳冠榮與李佾潔在2021年獲獎，理由是「激勵台灣人追求社會公義和致力於台灣永續發展。『罷韓』案創下地方自治史上直轄市長罷免先例，寫下相當成功且具有歷史意義的公民罷免運動 」。而前台灣基進黨立委陳柏惟是2022年青年貢獻獎得主。