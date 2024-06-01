黃仁勳最愛饒河夜市有演唱會+水舞！演出歌手資訊 台北出遊推薦
「AI教父」黃仁勳最愛逛的饒河夜市，愈夜愈美麗！「2024台北水舞嘉年華」究辦在饒河街夜市旁的「錫口碼頭彩虹橋」，今（1）日起於每週六、日舉辦「星光週末夜」活動，邀請人氣表演者帶來精彩音樂及雜技表演，重頭戲水舞展演也將自今日起起換上第三輪曲目。此外，新北「十分瀑布公園」即起至9月30日期間延長開放時間1小時。
記者葉盛耀/綜合報導
觀傳局表示，為提供觀賞水舞的民眾更豐富的視聽享受，特別加碼規劃「星光週末夜」，邀請多組人氣表演者於每週六、日晚間7時，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來多樣藝術表演；首場演出將由「小冰綜藝表演秀」打頭陣，以融合雜技、特技、舞蹈的表演緊抓觀眾目光，此外，超偶十強廖志良、馬來西亞歌手吳智健、雜耍達人Mr.小安先生等人氣組合也將接續登場，以精湛技藝與魅力十足的表演，引領觀眾近距離感受街頭表演藝術的魅力。
觀傳局進一步說，6月30日閉幕當日下午，將邀請高人氣爵士鼓樂手李科穎在成美左岸河濱公園（松山側）演出，奔放的擊鼓與充滿震撼力的節奏，將帶來最Chill的五感盛宴；默契十足的雙人彈唱團體Corner Style也將以溫柔嗓音，讓聽眾沉醉在向晚河風中，為晚間6時登場的閉幕演唱會暖身。此外，勞動力重建處也將共襄盛舉，特別於6月8日晚間7時邀請獲獎無數的視障樂手陳冠瑋帶來動人的薩克斯風演奏，讓歡樂與藝術氣息縈繞夜晚的基隆河岸。
除了藝術表演外，水舞展演將自6月1日起更換第三輪曲目，「龍飛雲翔」以傳統皮影戲呈現歡騰熱鬧的划龍舟樣貌，喜迎端午佳節到來；「熊讚台北」由熊讚邀請大家一起來彩虹橋河濱散步、饒河夜市吃美食，體驗臺北的豐富多元。水舞展演於每天晚間7時到9時每半小時展演5分鐘，6月15日起則安排全曲目6首輪播。
另外，新北市政府觀光旅遊局也公布，今（1）日起至9月30日期間「十分瀑布公園」延長開放時間1小時，早上9 時整開放入園，閉園時間由原先下午5時，調整至下午6時，而下午5時30分為最後入園時間，讓民眾能有更多的時間探索十分瀑布的美麗風光。
十分瀑布為高達20公尺的垂簾型瀑布，也被譽為「台灣尼加拉瀑布」，而瀑布水氣瀰漫，若逢天氣晴朗的陽光下，小水滴在空中形成美麗的彩虹，猶如一道道繽紛的帷幕。觀賞十分瀑布的民眾可自十分遊客中心前的道路通往十分友善步道，步行15分鐘即可抵達園區，友善步道以平緩的坡道取代階梯，無論乘坐輪椅、推娃娃車的遊客也能與家人朋友一同感受十分瀑布的壯闊景色；另可由「十分遊客中心」後方，經「四廣潭吊橋」、「觀瀑吊橋」進入園區，其中「觀瀑吊橋」位於基隆河與月桃寮溪的交會處，可觀賞到平溪線火車自吊橋邊經過的景象，也是平溪唯一與支線火車平行的吊橋，也成為許多民眾的必拍打卡景點。