肯德基跟Popeyes拚了！攜手必勝客 「這2天」比薩、雞塊6元開搶
肯德基在美國老家的死對頭Popeyes日前正式進軍台灣，一塊炸雞75元，連日排隊人潮爆滿。肯德基不忍了，今（1）釋出肯德基x必勝客「PK雙饗卡」APP 618年中慶超殺優惠，6月17日至18日限時兩天10點開搶，比薩、雞塊只要6元！即起至6月30日止，還有雞塊買1送1、2個小比薩+拼盤46折優惠。而漢堡王6月一樣大放送13款「買一送一」爽吃小華堡、牛肉堡、雞塊薯條和可樂通通都半價。
記者徐銘穗/綜合報導
PK雙饗卡APP年中慶 肯德基雞塊、必勝客比薩6元開搶
📍優惠1：6/17~6/18，限時兩天10點開搶，比薩、雞塊只需6元。
📍優惠2：APP獨家優惠下殺，肯德基上校雞塊買1送1、必勝客2個小比薩+拼盤46折。
📍優惠3：天天玩遊戲，100%中獎率！肯德基超值個人餐149元吃超飽、必勝客買1送3美食優惠券，還有首次跨界合作Hami Video影劇館+體驗序號等10種優惠。
📍優惠4：PK隨饗券下殺41折起。
📍優惠5：APP下單就抽萬元旅遊金，APP首購加碼送Hami Video影劇館+三日體驗序號。
漢堡王13款「買一送一」 4件組個人餐99元爽吃
漢堡王6月1日起至6月30日，畢業季祭出「堡到成功」優惠券，最高現省2792元！大放送13款「買一送一」爽吃小華堡、牛肉堡、雞塊薯條和可樂，「1+1」共有6款漢堡等主食加點心或飲料只要69元，銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元、勁濃起士薯＋4塊雞塊才69元都好便宜，最划算的4件組個人餐竟然只要99元起，爽吃「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋中可」百元有找。