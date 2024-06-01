6月追星／《鬼滅之刃》LiSA林口開唱！各位的男神邊佑錫接力來台

我是廣告 請繼續往下閱讀
更多6月來台的日本、韓國藝人行程表如下：
陸星材見面會
時間：6月1日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
yanaginagi演唱會
時間：6月1日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
GIRIBOY演唱會
時間：6月1日（六）19：00
地點：LEGACY TAIPEI
LiSA演唱會
時間：6月1日（六）19：00
地點：林口體育館
朴敏英粉絲見面會
時間：6月2日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目
時間：6月3日（一）19：30
地點：台北市（僅中獎者知道）
邊佑錫粉絲見面會
時間：6月8日（六）13：30、19：30
地點：台灣大學綜合體育館1樓
VIVIZ演唱會
時間：6月9日（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
SCANDAL演唱會
時間：6月9日（日）19：00
地點：LEGACY TAIPEI
ZIPANG OPERA演唱會
時間：6月15日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
Apink恩地演唱會
時間：6月15日（六）18：00
地點：台灣大學綜合體育館1樓
TEEN TOP成員Niel演唱會
時間：6月15日（六）18：00
地點：CLAPPER STUDIO
RIIZE粉絲見面會
時間：6月15日（六）19：00
地點：新北市工商展覽中心
金明洙L粉絲見面會
時間：6月16日（日）17：00
地點：台灣大學綜合體育館1樓
TEEN TOP前成員Ricky粉絲見面會
時間：6月16日（日）17：00、20：00
地點：iM Dimension 展演空間
MAMAMOO華莎演唱會
時間：6月16日（日）18：00
地點：南港展覽館1樓
天使萌粉絲見面會
時間：6月22日（日）15：00
地點：西門町WESTAR
MAMAMOO頌樂演唱會
時間：6月22日（六）17：00
地點：高雄流行音樂中心
D.O.都敬秀粉絲見面會
時間：6月22日（六）18：00、6月23日（日）16：00
地點：天母體育館
李泳知演唱會
時間：6月22日（六）19：00
地點：台北流行音樂中心
Aimer演唱會
時間：6月22日（六）19：00、6月23日（日）17：00
地點：林口體育館
BALLISTIK BOYZ粉絲見面會
時間：6月23（日）17：00
地點：CLAPPER STUDIO
Sion演唱會
時間：6月23日（日）18：30
地點：LEGACY TAIPEI
BABYMONSTER粉絲見面會
時間：6月23日（日）19：00
地點：台北流行音樂中心
ATARASHII GAKKO演唱會
時間：6月27日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei
avantgardey見面會
時間：
6月28日（五）19：30
6月29日（六）14：30、19：30
6月30日（日）14：30
地點：台灣大學綜合體育館1樓
BTOB演唱會
時間：6月28日（五）19：30、6月29日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
富田美憂粉絲見面會
時間：6月30（日）14：00、17：30
地點：CLAPPER STUDIO