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6月追星／《鬼滅之刃》LiSA林口開唱！各位的男神邊佑錫接力來台

▲日本知名動畫《鬼滅之刃》主唱LiSA於6月1日在台開唱；《背著善宰跑》男主角邊佑錫（右）下週6月8日接力來台會粉絲。（圖／LiSA IG、VARO娛樂BLOG）
▲日本知名動畫《鬼滅之刃》主唱LiSA於6月1日在台開唱；《背著善宰跑》男主角邊佑錫（右）下週6月8日接力來台會粉絲。（圖／LiSA IG、VARO娛樂BLOG）

記者陳雅蘭／綜合報導

6月來啦！這個月也是週週都有日本、韓國明星來台與粉絲同歡，今（1）日就有4組藝人分別在林口、新北、台北舉辦演唱會，包含韓國男團BTOB成員陸星材、日本動畫歌手yanaginagi、韓國饒舌歌手GIRIBOY，以及《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉的日本歌姬LiSA等人，雙北各大演出場地星光熠熠。此外，《背著善宰跑》男主角邊佑錫、女團Apink恩地、「YG娛樂」新女團BABYMONSTER也將於月底首度來台開唱。

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除了上述第一週訪台的藝人，6月第二週也是相當熱鬧，日本男團KAT-TUN成員龜梨和也、上田龍也、中丸雄一將於6月3日來台錄節目；因為主演《背著善宰跑》瞬間爆紅的韓國演員邊佑錫，也將於6月8日在台大舉辦粉絲見面會，2場活動門票均完售，人氣非凡。

▲6月份，日本、韓活藝人來台追星詳細攻略。（圖片來源：叁人行文娛提、微樂客有限公司、大鴻藝術BIG ART、好玩國際文化、藝凱娛樂、優勢力娛樂、Urban RooT 城市之根音樂、D-SHOW、FU Entertainment、KKLIVE、和協整合行銷、雅慕斯娛樂、La Rue 文創設計、Live Nation Taiwan 理想國、時藝多媒體、SHOW Office娛樂、LDH 愛夢悅、希林國際、買動漫、Dream High娛樂、天使萌X、趣・韓國FB、富士電視台IG）
▲6月份，日本、韓國藝人來台追星詳細攻略。（圖／翻攝叁人行文娛提、微樂客有限公司、大鴻藝術BIG ART、好玩國際文化、藝凱娛樂、優勢力娛樂、Urban RooT 城市之根音樂、D-SHOW、FU Entertainment、KKLIVE、和協整合行銷、雅慕斯娛樂、La Rue 文創設計、Live Nation Taiwan 理想國、時藝多媒體、SHOW Office娛樂、LDH 愛夢悅、希林國際、買動漫、Dream High娛樂、天使萌X、趣・韓國FB、富士電視台IG）
更多6月來台的日本、韓國藝人行程表如下：

陸星材見面會
時間：6月1日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

yanaginagi演唱會
時間：6月1日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei

GIRIBOY演唱會
時間：6月1日（六）19：00
地點：LEGACY TAIPEI

LiSA演唱會
時間：6月1日（六）19：00
地點：林口體育館

朴敏英粉絲見面會
時間：6月2日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei

KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目
時間：6月3日（一）19：30
地點：台北市（僅中獎者知道）

邊佑錫粉絲見面會
時間：6月8日（六）13：30、19：30
地點：台灣大學綜合體育館1樓

VIVIZ演唱會
時間：6月9日（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

SCANDAL演唱會
時間：6月9日（日）19：00
地點：LEGACY TAIPEI

ZIPANG OPERA演唱會
時間：6月15日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei

Apink恩地演唱會
時間：6月15日（六）18：00
地點：台灣大學綜合體育館1樓

TEEN TOP成員Niel演唱會
時間：6月15日（六）18：00
地點：CLAPPER STUDIO

RIIZE粉絲見面會
時間：6月15日（六）19：00
地點：新北市工商展覽中心

金明洙L粉絲見面會
時間：6月16日（日）17：00
地點：台灣大學綜合體育館1樓

TEEN TOP前成員Ricky粉絲見面會
時間：6月16日（日）17：00、20：00
地點：iM Dimension 展演空間

MAMAMOO華莎演唱會
時間：6月16日（日）18：00
地點：南港展覽館1樓

天使萌粉絲見面會
時間：6月22日（日）15：00
地點：西門町WESTAR

MAMAMOO頌樂演唱會
時間：6月22日（六）17：00
地點：高雄流行音樂中心

D.O.都敬秀粉絲見面會
時間：6月22日（六）18：00、6月23日（日）16：00
地點：天母體育館

李泳知演唱會
時間：6月22日（六）19：00
地點：台北流行音樂中心

Aimer演唱會
時間：6月22日（六）19：00、6月23日（日）17：00
地點：林口體育館

BALLISTIK BOYZ粉絲見面會
時間：6月23（日）17：00
地點：CLAPPER STUDIO

Sion演唱會
時間：6月23日（日）18：30
地點：LEGACY TAIPEI

BABYMONSTER粉絲見面會
時間：6月23日（日）19：00
地點：台北流行音樂中心

ATARASHII GAKKO演唱會
時間：6月27日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei

avantgardey見面會
時間：
6月28日（五）19：30
6月29日（六）14：30、19：30
6月30日（日）14：30
地點：台灣大學綜合體育館1樓

BTOB演唱會
時間：6月28日（五）19：30、6月29日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

富田美憂粉絲見面會
時間：6月30（日）14：00、17：30
地點：CLAPPER STUDIO

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