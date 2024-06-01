輝達帶旺AI概念股！還有哪些投資標的值得留意？市場聚焦這3類

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換言之，驅動股市成長的力量，不會只集中在科技股身上，美銀和高盛都認為，除了AI概念股之外，能源類股也是值得留意的標的。
一、AI帶動電力需求 能源類股受矚目
AI崛起使資料中心建置數量隨之增加，預期用電量將大幅攀升。據高盛估算，2023至2030年，資料中心電力需求年複合成長率為15％，使資料中心占美國電力總需求比率，從目前的3％左右，成長至8％。
在淨零碳排趨勢下，包括微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet等致力發展AI的大型科技公司，都承諾實踐「碳中和」，讓再生能源相關業者跟著受益；例如，第一太陽能（First Solar）今年以來（至5月24日收盤），股價累計上漲逾6成，來到276.74美元。
二、運力短缺問題未解 海運運價走高
近期先後舉辦股東會的陽明海運（2609）、長榮海運（2603）都提到，紅海危機使地緣政治效益延伸，海運市場持續面臨運力短缺問題。
缺船、缺櫃，導致海運費用攀高。海運諮詢機構德魯里（Drewry）上週發布的世界貨櫃指數（WCI）顯示，每只40呎貨櫃運價較前一週上漲16％，達4072美元，年增幅142％。外媒研判，受地緣政治風險影響，海運仍處於供不應求狀態，估將帶動運價續揚。
三、金屬原物料前景俏 金價、銅價表現佳
本週一，黃金現貨價格一度來到每盎司2449.89美元新高，雖然之後有所回落，但瑞銀（UBS）預期，在中國市場需求續強的情況下，金價有望在9月底來到2500美元，今年底上看2600美元。
《財訊》雙週刊指出，除了黃金以外，銅價漲勢也頗受關注，於上週觸及每噸10857美元。花旗集團策略師本月出具報告，估計未來12至18個月，銅價可望漲至每噸12000美元，樂觀情境下，有機會上看每噸15000美元。
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