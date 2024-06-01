老公開車「一直摸大腿」！鍾欣怡煩躁PO證據引共鳴：我家也會亂摸
女星鍾欣怡近年跨足電商市場，成了年收入千萬的電商女王，儘管工作再忙碌，她還是時常透過社群跟粉絲們分享生活點滴，她在今（1）日也透過社群發文分享一件生活趣事，透露老公孫樂欣在開車時有一個特殊習慣，讓她為此被搞得相當煩躁，無奈說道：「你開車就開車，手為什麼一定要過來弄我大腿。」貼文一出，引起大批網友共鳴。
記者洪生儒／綜合報導
鍾欣怡1日發文附上一張照片，並在貼文中寫道：「我就問～你開車就開車，手為什麼一定要過來弄我大腿？重點是你的手很熱，搞得我有夠煩燥耶！」從照片中可以看到，孫樂欣一邊開車，一邊把手放到鍾欣怡腿上，畫面看起來甜蜜又逗趣，但鍾欣怡似乎不太不喜歡老公這麼做，還在文末好奇問其他網友「你們家男人有這種怪習慣嗎？」
其他網友們看到鍾欣怡的無奈吐槽，都非常有共鳴，也紛紛留言表示：「不考慮換手排車嗎？」、「會！尤其喝酒之後...我是駕駛，隔壁男人一直把手伸過來，很煩躁」、「抱歉我騎車也會這樣」、「有，夏天手真的超熱，所以我選擇開車，他一上車就會睡著」、「是愛無誤」、「我家的還會摸上面」、「隨時把玩的心態」、「應該是打算拚第三胎？」、「一定是你太有魅力。」
此外，鍾欣怡先前也曾在社群上PO出一段影片，是她坐在新買的300多萬電動車裡頭，正準備要開心的開著新車載老公上路。沒想到，鍾欣怡開口問了老公幾個跟開車有關的問題，便馬上被老公趕離駕駛座，其他網友看了也紛紛留言表示，「還好我住台中，沒有機會在路上碰上妳」、「不准你上路」、「還是讓老公開車就好，你乖乖坐在副駕吧。」