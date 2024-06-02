突破台灣製造瓶頸！耀勝跨足高階醫材　搶攻安全針商機

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原來，耀勝的新題材是高階安全注射針筒正式通過台灣食藥署（TFDA）認證，下半年進入量產。5月17日在福華飯店舉辦的發表會上，包括總統府資政沈榮津、國策顧問何美玥、台大醫學院血液腫瘤科教授林凱信、台化董事長洪福源等重要產官學以及醫界精英都出席。
行政院前副院長沈榮津是耀勝投入安全針研發製造幕後的重要推手。他回憶，新冠疫情爆發時快速組建口罩國家隊的經驗，讓政府現在已記取教訓，重要的醫療物資，台灣要有在地的供應鏈。經建會前主委、國策顧問何美玥也強調，安全針的新型設計，可以保護醫護人員免於針扎的風險，而台灣有完整的製造供應鏈，這是國安的重要議題。
耀勝董事長蘇浩熙表示，他在電子業製造有30年的經驗，在醫材製造部分涉獵不多。在國內疫情結束時，意外碰到蒂法諾團隊有安全針的專利，也得知疫情後國內安全針等醫療器材短缺，因為自己女兒也是醫師，了解台灣更需要打造在地的供應鏈。但台灣雖然有專利、有技術、有研發人才，製造成本卻難以跟中國比拚。
蘇浩熙原本是廣達工廠的基層員工，後來做到製造部門處長，30年經驗累積，就是盡其所能用機器取代人工，以全自動化的製造把成本降低。傳統的針筒製造，一條生產線至少要20人以上；耀勝則是採全自動一條龍生產，只要七個工作人員，大幅縮減人力成本。
耀勝安全針從通過台灣專利，到申請美國、歐盟等國專利，從工廠的環評，廠房從無到有，蘇浩熙都用最快的速度打造，在醫療塑化原材料也受到台化的大力支持。他笑稱，「把在廣達學到的製造筆電、伺服器、智慧手機所有製造自動化的智慧全部用上了。」
三軍總醫院家醫科主任方文輝指出，現在市面上的安全針設計，雖然有側蓋保護，仍可能造成醫護人員使用時的針扎風險及施打不便的問題；但耀勝所設計的專利安全針筒，不只解決上述困擾，還更便於注射筒回收。台大公衛學院教授蘇喜也指出，現在醫護人員缺乏，且第一線醫護人員誤扎針的事件頻傳，造成其心理壓力可想而知。而耀勝新型注射針筒安全功能，大量使用對留住醫護人才將有相當幫助。
根據世界衛生組織（WHO）估計，每年超過2百萬次誤扎針的問題，讓醫護人員有感染B型、C型肝炎與愛滋病的風險。目前世界各國已陸續立法，支持使用安全針筒，以保護醫護人員，此外，美國食品和藥物管理局（FDA）3月發布聲明，在美國銷售的中國生產醫療注射器存在質量問題，使得美國醫界也開始有去中國化的風險意識，拜登政府甚至要將中國醫材進口到美國關稅提高到50%。
備戰去中化 揮軍美利堅
《財訊》雙週刊指出，蘇浩熙強調，在台灣站穩腳步之後，接下來目標就是進軍美國。在一條龍自動化大量生產後，耀勝生產安全針成本比中國廠商還低，未來還有去中化的商機，因此他毫不猶豫擴增產能。耀勝在大溪廠打造年產能五億支的產能後，耀勝子公司軒銘科技總經理戴憲明透露，耀勝第2廠計畫已經進行，再投資10億元，在桃園觀音購置5千坪廠房進行擴產，到2026年初，公司安全針總產能可達年產50億支，是目前產能的十倍。
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