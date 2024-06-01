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今日必吃／美食家胡天蘭力推粵菜　煲仔飯「鮑魚Baby」超夠味

▲美食家胡天蘭近日上電視與廣播節目，都提到「心粵小廚」這家廣東菜餐廳，尤其力推「鮑汁煲仔飯」這道招牌料理。（圖／記者葉盛耀攝）
▲美食家胡天蘭近日上電視與廣播節目，都提到「心粵小廚」這家廣東菜餐廳，尤其力推「鮑汁煲仔飯」這道招牌料理。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台北市區松江南京捷運站附近的「心粵小廚」，因為最近美食家胡天蘭上電視節目與廣播時正巧都大力推薦這家粵菜小館子，並力推兩道特色菜「鮑汁煲仔飯」、「荷葉蒸龍虎斑」。

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美食家胡天蘭吃遍大江南北美食，尤其對於中菜特別偏好與講究，特愛找尋項弄間「隱藏版」小館子，而她這陣子愛上了長春路上的「心粵小廚」其實已開業多年，雖非名聞遐邇的地位，但也默默培養一群老主顧。

胡天蘭日前於電視節目中推薦了該餐廳的招牌菜「鮑汁煲仔飯」，裡頭有著數量不小的鮑魚，雖然小小顆，但胡天蘭戲稱它們是「鮑魚Baby」，因燉煮時間拿捏得宜，鮑魚吃起來Q嫩又鮮，而裡頭的米飯粒粒分明，吸足了煨煮鮑魚的鮑魚汁，鹹鮮濃郁又帶點甜味，吃這道菜時還要加入辣蘿蔔乾，增加口感，又讓飯吃起來更開胃，不自覺會「續碗」。

▲「鮑汁煲仔飯」裡頭有著數量不小的小顆鮑魚，胡天蘭戲稱為「鮑魚Baby」，燴煮得相當夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「鮑汁煲仔飯」裡頭有著數量不小的小顆鮑魚，胡天蘭戲稱為「鮑魚Baby」，燴煮得相當夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
另一道「荷葉蒸龍虎斑」，據說是廣東名菜「荷葉蒸水魚」的改良版，水魚即是指甲魚，因為台灣人較不敢吃甲魚，而改用龍虎斑來製作，底下襯著荷葉，而最上頭還加了廣東新會產的陳皮，以及香菇絲、紅棗、枸杞等一同蒸透，當荷葉掀開時，陳皮香撲鼻而來，魚肉香嫩富有膠質，滿滿的清香吃起來更覺風雅。

▲「荷葉蒸龍虎斑」混合了荷葉、陳皮、香菇的清新，吃起來清雅宜人。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「荷葉蒸龍虎斑」混合了荷葉、陳皮、香菇的清新，吃起來清雅宜人。（圖／記者葉盛耀攝）
心粵小廚也有相當多大菜，像是「稻香西施牛」、「重慶水煮肥牛」、「烤鴨多吃」等，但是最難得的是這裡有許多別處吃不到的精緻小點，像是「秘製丁香魚」，個頭不小的丁香魚吃起來外酥內含汁，鹹甜富有醬香好似日本料理「香魚甘露煮」的滋味，還有「椒鹽田園玉米」，據說是老闆娘到澳門吃飯時嘗過，回來請大師傅照著她口述而製作，炸過的玉米以椒鹽、蒜香調味，看似簡單吃起來卻噴香涮嘴。

▲「秘製丁香魚」有著好似香魚甘露煮的風味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「秘製丁香魚」有著好似香魚甘露煮的風味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「椒鹽田園玉米」看起來是尋常小菜，卻有著涮嘴迷人的魅力。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「椒鹽田園玉米」看起來是尋常小菜，卻有著涮嘴迷人的魅力。（圖／記者葉盛耀攝）
而胡天蘭也公開提到，因心粵小廚老闆娘一向講求養生，所以即便是做中菜，卻堅持使是用西方國家慣用的橄欖油來烹調，甚至連炸油也是，因為選用特定的西班牙橄欖油，其發煙點夠高所以可油炸。另外，醬油則選用台灣屏東在地「豆油伯」品牌，堅持傳統手藝純釀造，也是胡天蘭喜歡這家店的原因。

📍店家資訊：
店名：心粵小廚
地址：台北市中山區長春路147-3號
電話：02-2568-3980
營業時間：11:30~14:30、17:30~21:00
公休日：無


📍胡天蘭小檔案
出生：1953年

職業：為台灣知名美食評論家，因為評論起美食辣嘴毒舌、絲毫不留情，因此有「美食界滅絕師太」稱號。

經歷：多年撰寫美食報導於各大報刊雜誌中，如《大成報》、《商業周刊》、《壹週刊》，上遍各大電視節目包含《康熙來了》、《來吧！營業中》、《嗨！營業中》，也是國內許多美食競賽之評審。

著作：《胡天蘭的辣嘴毒舌》、《天蘭尋味：胡天蘭的美味點評101》等

▲胡天蘭為台灣知名的美食評論家。（圖／記者葉盛耀攝）
▲胡天蘭為台灣知名的美食評論家。（圖／記者葉盛耀攝）
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