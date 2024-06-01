今日必吃／美食家胡天蘭力推粵菜　煲仔飯「鮑魚Baby」超夠味

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胡天蘭日前於電視節目中推薦了該餐廳的招牌菜「鮑汁煲仔飯」，裡頭有著數量不小的鮑魚，雖然小小顆，但胡天蘭戲稱它們是「鮑魚Baby」，因燉煮時間拿捏得宜，鮑魚吃起來Q嫩又鮮，而裡頭的米飯粒粒分明，吸足了煨煮鮑魚的鮑魚汁，鹹鮮濃郁又帶點甜味，吃這道菜時還要加入辣蘿蔔乾，增加口感，又讓飯吃起來更開胃，不自覺會「續碗」。
另一道「荷葉蒸龍虎斑」，據說是廣東名菜「荷葉蒸水魚」的改良版，水魚即是指甲魚，因為台灣人較不敢吃甲魚，而改用龍虎斑來製作，底下襯著荷葉，而最上頭還加了廣東新會產的陳皮，以及香菇絲、紅棗、枸杞等一同蒸透，當荷葉掀開時，陳皮香撲鼻而來，魚肉香嫩富有膠質，滿滿的清香吃起來更覺風雅。
心粵小廚也有相當多大菜，像是「稻香西施牛」、「重慶水煮肥牛」、「烤鴨多吃」等，但是最難得的是這裡有許多別處吃不到的精緻小點，像是「秘製丁香魚」，個頭不小的丁香魚吃起來外酥內含汁，鹹甜富有醬香好似日本料理「香魚甘露煮」的滋味，還有「椒鹽田園玉米」，據說是老闆娘到澳門吃飯時嘗過，回來請大師傅照著她口述而製作，炸過的玉米以椒鹽、蒜香調味，看似簡單吃起來卻噴香涮嘴。
而胡天蘭也公開提到，因心粵小廚老闆娘一向講求養生，所以即便是做中菜，卻堅持使是用西方國家慣用的橄欖油來烹調，甚至連炸油也是，因為選用特定的西班牙橄欖油，其發煙點夠高所以可油炸。另外，醬油則選用台灣屏東在地「豆油伯」品牌，堅持傳統手藝純釀造，也是胡天蘭喜歡這家店的原因。
📍店家資訊：
店名：心粵小廚
地址：台北市中山區長春路147-3號
電話：02-2568-3980
營業時間：11:30~14:30、17:30~21:00
公休日：無
📍胡天蘭小檔案
出生：1953年
職業：為台灣知名美食評論家，因為評論起美食辣嘴毒舌、絲毫不留情，因此有「美食界滅絕師太」稱號。
經歷：多年撰寫美食報導於各大報刊雜誌中，如《大成報》、《商業周刊》、《壹週刊》，上遍各大電視節目包含《康熙來了》、《來吧！營業中》、《嗨！營業中》，也是國內許多美食競賽之評審。
著作：《胡天蘭的辣嘴毒舌》、《天蘭尋味：胡天蘭的美味點評101》等
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