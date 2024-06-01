《歌手2024》最新排名出爐！那英唱〈擱淺〉掉到第5名被觀眾狂嫌
中國綜藝節目《歌手2024》睽違4年後再度播出，並以現場直播、不修音的方式呈現。節目播出後話題不斷，也吸引越來越多的觀眾收看，大家都非常好奇究竟接下來參賽者們會再度帶來什麼讓人驚豔的演出，而在5月31日播出的第4集裡，最新的排名出爐了，中國歌后那英選唱周杰倫的〈擱淺〉掉到第5名，近期表現不佳被觀眾狂嫌棄，而黃宣則是從第2名掉到了第6名，新加入的孫楠則奪下第2名，競爭相當激烈，讓觀眾們更加期待下一集播出。
記者洪生儒／綜合報導
那英在5月31日播出的第4集中，選唱了周杰倫的經典歌曲〈擱淺〉，結果最終排名出爐之後掉到第5名，在節目中的表現也引起外界熱烈討論，在微博熱搜上也出現了「那英要哭了」、「那英跑調」、「那英擱淺」等關鍵字，不少網友認為那英近期的表現真的不佳，希望她下一集可以扳回一城。不過，也有粉絲認為應該是改編跟直播音效的問題，認為那英並沒有走音，掀起了正反兩派的爭論。
而台灣歌手黃宣在第4集中改編了周杰倫的〈印地安老斑鳩〉，一樣是以他拿手的鬆弛自由爵士和Funk風格呈現，演出之後，觀眾們的反應跟他來踢館的那集一樣，喜歡的人都拍手叫好，不喜歡的人依然給予各種負面評價。
至於補位歌手孫楠，他過去曾參加過《歌手》第3季節目，但臨時在總決賽直播中途棄賽，讓整個總決賽大亂，當時大票網友認為孫楠是自覺會落敗，輸不起才選擇棄賽，對他印象非常不好，這一次他再度來參賽，外界都相當不看好，也認為他的唱法已經過氣。不過，孫楠演唱自己的經典老歌《拯救》，依然展現深厚的技巧，還被網友誇讚是「來修音響的」，最後在第4集中拿下亞軍。
在最新一集的《歌手2024》節目中，所有參賽者表演完之後，排名結果也完整出爐，前三名排名順序分別為香緹摩爾（Chanté Moore）拿下第一名，新加入的孫楠奪下第二名，凡希亞奧伊亞（Faouzia Ouihya）拿下第三名，第四名到第七名則分別為汪蘇瀧、那英、黃宣及杭蓋樂隊。