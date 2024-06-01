台啤雲豹4：0橫掃戰神全勝封王！奪隊史首冠　卡森斯砍24分24籃板

我是廣告 請繼續往下閱讀
卡森斯今年季中加入雲豹隊，立刻為球隊帶來立竿見影的戰力提升，雖然季中一度離隊，但回歸後就一直參與球隊行程直到季後賽，例行賽場均22.7分12.7籃板4.4助攻，身手相當全面。季後賽卡森斯3戰砍下76分，率領雲豹以3：0橫掃高雄全家海神。之後在總冠軍賽面對爆冷淘汰衛冕軍新北中信特攻的臺北戰神，他3戰得到77分，幫助球隊聽牌，距離全勝奪冠只差1勝。
戰神此役背水一戰，但賽前卻陷入嚴重傷兵問題，赫里斯-傑佛森上一輪就已經因傷報銷，恩多、科倫紐克此役也有傷缺陣，只剩下強森能夠上場。而雲豹今晚也改變洋將登錄名單，威廉斯因右腳股內肌肉拉傷，由特威頂替上場，而球隊主控蔣淯安則是膝蓋不適休息一場。
首節雙方節奏打得很快，戰神快攻反擊推動很流暢，不過雲豹這裡靠著克羅馬絕佳的外線手感緊咬比分不放，並且在首節結束之前反超比數，以27：26在客場取得領先。
次節戰神陷入得分荒，被雲豹打出一波11：0的高潮，雖然雲豹之後利用防守追近比分，但之後雲豹兩名新人高錦瑋和林信寬挺身而出，幫助客隊穩住局面，加上克羅馬的壓哨三分球，半場打完雲豹以55：43取得12分領先。兩節打完雲豹團隊命中11記三分球，克羅馬已經得到21分。
易籃再戰後，黃鎮連續兩記三分球命中，讓雲豹一度拉開到17分領先，不過之後戰神在林宜輝、曹薰襄挺身而出止血後，三節打完以66：75追到只落後9分。末節場邊計時器故障，比賽一度暫停一段時間，恢復後克羅馬連拿8分，卡森斯兩罰命中，讓雲豹將比分拉開到20分，比賽就此定調，戰神在客場關門成功，拿下隊史首冠。
卡森斯今晚24投8中，三分球8投1中，手感並不好，不過他在場上的體型還是擁有絕對優勢，全場攻下24分24籃板的「雙20數據」。雲豹小洋將克羅馬今晚手感絕佳，命中6記三分球，得到36分9籃板5助攻5抄截。