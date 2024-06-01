黃仁勳超愛吃！外國人見「台灣1菜名」愣：誰吃這個　真相大誤會

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貼文曝光後，不少人紛紛表示「不要說是英文，就連中文小時候都被騙過」、「台灣菜名還有一堆外國人都會嚇壞的啊！什麼螞蟻上樹、口水雞等等，真的是直翻都沒老外敢吃XD」、「笑翻，我們不只吃蒼蠅的頭，還有獅子頭呢」、「真的好好笑，小時候聽到蒼蠅頭真的嚇傻，後來才知道是一道菜。」
「蒼蠅頭」是台灣道地菜！真正翻譯英文公開
事實上，很多人經常看到「蒼蠅頭」在川菜館出現就一直認為他是川菜，但其實它一直都是道地台灣菜色，起源是一名台灣川菜廚師因為不想浪費食材，就把用剩的韭菜花、絞肉、黑豆豉及辣椒拌炒成員工餐，沒想到意外大獲好評，就連輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回台幾乎都會到餐廳享用。
至於蒼蠅頭如果不能翻成「Fly Head」的話，應該怎麼樣跟外國人介紹這道菜色？一般來說會是「Fried Minced Pork with Chive Flower」比較適合，其實就是把食材分開敘述，讓老外更能了解這道菜的食材，所以像是獅子頭也會說「braised pork balls with brown sauce」，而不會直接翻譯「lion head」。
黃仁勳超愛吃「蒼蠅頭」！回台必吃餐廳是這間
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳每次回台的時候他總會品嚐許多台灣道地美食，其中這道「蒼蠅頭」就是他的最愛之一，而吃的就是「花娘小館」所製作的佳餚，黃仁勳過去到花娘小館用餐時也特別點名蒼蠅頭表示「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字。」下回想跟黃仁勳吃同款蒼蠅頭的老饕們，有機會可以前往嚐鮮看看囉！
📍花娘小館店家資訊
地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓
電話：02-2718-4469