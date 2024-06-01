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黃仁勳超愛吃！外國人見「台灣1菜名」愣：誰吃這個　真相大誤會

▲輝達執行長黃仁勳超愛台灣道地料理「蒼蠅頭」，不過老外聽到直譯菜名瞬間傻眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達執行長黃仁勳超愛台灣道地料理「蒼蠅頭」，不過老外聽到直譯菜名瞬間傻眼。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣道地的菜色非常多，許多外國人來台灣旅遊時也會被在地人帶去嚐鮮，不過由於台灣許多菜色取名比較特別，如果英文直翻的話，恐怕在外國人眼中都會有點太過驚嚇。近日就有網友分享，自己帶美國友人逛台灣超商時，意外看到一款蒼蠅頭飯糰，於是就跟美國友人英文直翻介紹，結果老外直接嚇壞詢問：「台灣人連蒼蠅都吃？」笑翻不少人，也釣出不少人表示自己也真的被騙過。

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一名網友在「Dcard」貼文指出，前幾天一個美國朋友來台灣玩，就特別帶他去逛台灣超市，看到一款蒼蠅頭飯糰他很有興趣，當下沒想太多，就直接直翻英文「Fly Head」，結果美國朋友臉色大變表示：「台灣人連蒼蠅都吃的嗎？你們抓的到喔！」這才讓該網友意識到，好像不能這樣直翻，否則真的會嚇到外國人。

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▲網友帶美國朋友逛超商，結果介紹「蒼蠅頭飯糰」時，直譯「Fly Head」，讓國外朋友瞬間傻眼。（圖/Dcard）
貼文曝光後，不少人紛紛表示「不要說是英文，就連中文小時候都被騙過」、「台灣菜名還有一堆外國人都會嚇壞的啊！什麼螞蟻上樹、口水雞等等，真的是直翻都沒老外敢吃XD」、「笑翻，我們不只吃蒼蠅的頭，還有獅子頭呢」、「真的好好笑，小時候聽到蒼蠅頭真的嚇傻，後來才知道是一道菜。」

「蒼蠅頭」是台灣道地菜！真正翻譯英文公開

事實上，很多人經常看到「蒼蠅頭」在川菜館出現就一直認為他是川菜，但其實它一直都是道地台灣菜色，起源是一名台灣川菜廚師因為不想浪費食材，就把用剩的韭菜花、絞肉、黑豆豉及辣椒拌炒成員工餐，沒想到意外大獲好評，就連輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回台幾乎都會到餐廳享用。

至於蒼蠅頭如果不能翻成「Fly Head」的話，應該怎麼樣跟外國人介紹這道菜色？一般來說會是「Fried Minced Pork with Chive Flower」比較適合，其實就是把食材分開敘述，讓老外更能了解這道菜的食材，所以像是獅子頭也會說「braised pork balls with brown sauce」，而不會直接翻譯「lion head」。

▲花娘小館的蒼蠅頭曾被黃仁勳大力稱讚過，他覺得那麼好吃卻有個可怕的名字。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣道地菜色「蒼蠅頭」深受輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳喜愛，也帶動餐館生意。（圖／記者葉盛耀攝）
黃仁勳超愛吃「蒼蠅頭」！回台必吃餐廳是這間

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳每次回台的時候他總會品嚐許多台灣道地美食，其中這道「蒼蠅頭」就是他的最愛之一，而吃的就是「花娘小館」所製作的佳餚，黃仁勳過去到花娘小館用餐時也特別點名蒼蠅頭表示「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字。」下回想跟黃仁勳吃同款蒼蠅頭的老饕們，有機會可以前往嚐鮮看看囉！

📍花娘小館店家資訊
地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓
電話：02-2718-4469

▲川菜餐廳「花娘小館」是黃仁勳每次返台必吃美食，因此一砲而紅，訂位現在非常難訂，成為人氣餐廳。（圖/Google評論）
▲川菜餐廳「花娘小館」是黃仁勳每次返台必吃美食，因此一砲而紅，成為人氣餐廳。（圖/Google評論）

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