內幕／輾壓綠營太嗨？傅崐萁連出三包　他提醒：藍白總有天會分手

百萬校長室惹眾怒！北藝大發聲明釋疑：對偏頗言論保留法律追溯權

▲北藝大校長陳愷璜日前接受媒體採訪，他公開豪華辦公室內部，裡頭不僅空間超大，還擺放許多巨大裝置藝術，照片曝光後惹怒大票北藝大學生。（圖／翻攝自Google Maps）
▲北藝大校長陳愷璜日前接受媒體採訪，他公開豪華辦公室內部，裡頭不僅空間超大，還擺放許多巨大裝置藝術，照片曝光後惹怒大票北藝大學生。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林莞茜／綜合報導

國立台北藝術大學校長室「百萬裝潢」引發輿論，學生見狀不滿校方長期忽視宿舍漏水，怒嗆經費都跑到校長室、佔學生便宜，北藝大今（1）發布聲明，澄清謠言並非事實，並啟動溝通機制化解學生誤解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北藝大表示，針對外界對北藝大校長室整建花費龐大引起爭議，北藝大鄭重今天表示「外界所提出資訊並非事實」，作為公立學校，所有的花費都經過公開招標程序，並無不當且可受公評，引發不同意見，學校予以尊重，引發學生的誤解，校長陳愷璜已指示成立溝通小組，立即啟動溝通機制。

北藝大提到，日前有雜誌報導校長室一事，引發外界不同意見，北藝大係因應校務發展業務愈來愈繁重，於民國106年將副校長由原來的1名增加至2名。兩名副校長的辦公空間非常狹小，需要另覓空間，因而陳愷璜決定讓出自己的辦公室，供兩名副校長使用，另將4樓已經廢棄且堆滿雜物的闈場改成校長室，同步將5樓的空間也整理提供高教深耕辦公室使用。

外界質疑整修費用過高，北藝大表示，身為公立大學，所有的整建費用都需經過法定的程序招標辦理，網路上批判「百萬廁所」與事實不符，而是在整建過程中，同步整修了包括行政大樓6間公用廁所與校長室廁所的全部設計費，以及校長室兩間廁所之施工費用，所有的花費乃因應空間規畫及整建老舊廁所考量。

由於外界的發言引起學生在網路社群中紛紛表達宿舍漏水、教室老舊破損的不滿，北藝大表示，目前的校舍大部份是建校時所興建，已超過30多年，的確有老舊漏水等使用上的缺點。近兩年已逐年逐步進行校舍修繕，例如去年共花費新台幣6800萬元，修繕4個不同的系所教學大樓，今年夏天也將啟動綜合宿舍的修繕。

北藝大指出，2年修繕初步估計超過億元，然而限於經費有限，必須逐年分階段進行。陳愷璜也透過校方表示，數位時代人人均可在網路上評論，北藝大作為公立大學，使用納稅義務人的錢，所做所為都有其社會公共責任，網友們任意指涉校長室使用名牌家俱等，已偏離事實，且造成北藝大管理團隊和學生之間的巨大誤會。

陳愷璜呼籲網友們發言能本於事實，任何對北藝大發展有利的建議，北藝大都虛心接受。然而，未經查證的偏頗言論，北藝大也會保留法律追溯權。

▲北藝大校長室遭指豪華，校方發聲明澄清。（圖／北藝大）
▲北藝大校長室遭指豪華，校方發聲明澄清。（圖／北藝大）

北藝大校長開箱「超大辦公室」！豪華內部照曝　惹怒學生留言狂酸

黃仁勳週日台大開講！學生想入場寫信向校長求助　陳文章無奈回應

全台首位！富邦金董座蔡明興獲頒美國紐約大學校長勳章　

臺科大校長提醒畢業生AI衝擊　全場焦點是85歲「高年級畢業生」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載