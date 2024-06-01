不給錢就揍人！瘦小國三生遭陣頭青少年集體霸凌 阿嬤心痛報警
台中市一名國三男生，長期遭一群在廟會當陣頭的青少年霸凌，昨天深夜他到一中街附近找朋友，又被這群人堵上，4人動手圍毆、狠踹，還拿安全帽敲他頭、搶走身上手機及3萬5千元現金，過程不忘錄影留念。阿嬤接獲通知坐計程車衝去救孫，心痛問「這社會是怎麼了」？並向市議員陳情表示一定要提告，讓霸凌者受到懲罰。
記者顏幸如／台中報導
據了解，這名國三生家境不錯又身材瘦小，常被以蔡姓男子為首的一群陣頭青少年要求「拿點錢來花」，若他不供應金錢，對方就會公開指責他欠錢不還。
昨晚他到一中街附近土地公廟找朋友，又被這群青少年遇上，對方指他欠錢不還，用力推他，蕭姓國中生基於本能作出防禦動作，反而惹眾人訕笑「你葉問喔」？開始圍毆他，其中一人將他過肩摔倒在地，其他人不斷以腳狠踹，即使不斷哀嚎求饒也不停止。
眾人又將他帶到土地公廟輪番毆打，甚至以安全帽打頭，為免他對外求救先搶走手機，意外發現國中生身上竟有3萬5千元現金，這才拿走手機和現金，離去前還不忘得意的向被害人預告，「我們明天通通要去台南出陣」。
國中生家長連絡不上孩子徹夜找人，最終有人告知阿嬤他的下落，阿嬤趕緊坐計程車從大里趕往土地公廟，見到遍體鱗傷的孫子，才知他長期被霸凌、索討金錢，於是向市議員江和樹求助，由江和樹陪同報案。