名家論壇》朱駿／江湖傳言「盧柯配」已有端倪？

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早在5月15日《菱傳媒》發佈號稱獨家掌握的內幕消息，「盧秀燕已定調，跳過明年國民黨主席改選，與爭取連任的黨主席朱立倫結盟，換朱力挺2028出線，並欲以民調決勝負、爭取民眾黨主席柯文哲為副手，布局『友朱』、『聯韓』、『納柯』為四年後對決民進黨賴清德的勝利方程式」。雖迄今僅為江湖傳言，但無風不起浪，不是無跡可尋！這是多麼理想的方程式，但必須有一個充分的前提，就是朱立倫、韓國瑜、柯文哲都對盧是純然無誤的「正數」，不會有二心，扯後腿的現象。可能嗎？
朱立倫形象已經敗壞破爛到無以復加的地步，作風獨斷霸道，排除異己，黨庫帳目不明，不敢公開以昭大信，已為黨內公開的事實，一言堂專斷獨行的惡性腫瘤病態被人民厭惡的程度只會持續加深，不可能翻轉，稍有判斷能力者就該心裏有數。何況，若能連任主席，主導2028的提名，難道不會老毛病復發，玩弄黨權自顯威風，重演2023年一再玩弄黨內同志與支持群眾的老戲碼嗎？朱搞壞兩次總統提名已是鐵案如山，盧若真要「友朱」，是不是太過天真或白目，連基本的政治判斷力都不具備，如何治國？盧若真想選2028，腦子該清楚，朱只是純粹的大負數，自己應該爭取競選黨主席，若真有困難，應支持形象與口碑良好的有為青年出馬競選，拉下朱，才有拔救國民黨衰敗形象的門檻條件。
其次，韓國瑜已身為立法院長，就該老老實實地扮演好角色，需要在2027年時蹚渾水，攪和到黨內總統候選人的提名事務上嗎？其特定的形象只在藍營內部有一定的死忠支持者，固為黨內最大群，但絕對人數不多，在正常情況下，這些人應該都會支持盧參選2028吧？有必要擺出「聯韓」的動作，多惹是非嗎？不怕令更大多數對韓不滿之人反感嗎？
至於柯文哲，更是非常危險的變數。「納柯」就是不長腦子，不知江湖險惡，一廂情願的幻想。柯若是挺不過近來一連串爆發之圖利財團的案件，到2028選戰只會是負數，盧秀燕需要揹一個只會耗損形象而且扣分的包袱嗎？如果柯有幸挺過，或掙得類似今日川普在美國的形象，被認為是政治鬥爭以至於受政治迫害的受害者，聲勢必然不弱，必會雄心再生，再操弄戰略欺騙故技，分化藍營內部的團結，口才大不如柯的盧秀燕何德何能，可以促使柯心悅誠服接受「盧柯配」？「納柯」不是又要玩一次只會消耗藍營士氣與凝聚力的「藍白合」嗎？最後走上可能連侯友宜還不如的處境！不要以為「媽媽市長」的虛名可以如佛光普照，法力無邊，屆時佛魔交戰根本不是媽媽應付得了的，自我溫馨小格局的陶醉自嗨是無法轉移大格局政治的殘酷本質的。
5月26日下午1點柯文哲繼台中之後赴南投市為服務處揭牌，並與「小草」舉辦座談會時提到：「民眾黨是台灣重要的政治力量，先要在2026地方大選獲得議員席次，有一定基礎後再朝2028總統大選前進。」那怕2026民眾黨灰頭土臉，為了民眾黨的發展，柯必須再戰2028，爭取立法院席次與政黨補助款，應無懸念。何況，若無重大意外，民眾黨2026地方議員席次極可能大幅增長，盧秀燕沒有概念嗎？
2024柯文哲拒絕且玩弄國民黨的理由在2028都可以繼續存在，甚至添加更多的材料與配方。立法院修法之際，據媒體報導，「柯文哲向美方說自己不會癱瘓政府，未來跟賴政府有可能妥協」，修法後明確表態不支持國民黨人提出的「在野特偵組」。可以嗅出，柯一直想找出與國民黨區隔且以小制大的支點，翻轉目前的弱勢處境。那天故意與民進黨合作，痛打國民黨一頓，也不無可能。盧秀燕應該回顧過去柯說變就變的歷史吧？以柯的主觀想法而論，他越變，變數越多，國民黨就越抓不住他，以國民黨一心以為「藍白合」才能贏的集體弱智心病，他就更好操弄國民黨內的挺柯派及其聲勢。
柯在立法院開議之後，光芒與聲量銳減，民眾黨因客觀形勢的結構，短期間不得不與國民黨走在一塊兒，原先的三黨形成了「執政」與「在野」兩陣營，民眾黨受國民黨與民進黨雙重擠壓，難以發揮夢想中的主體性與關鍵少數，柯一定日夜處心積慮破解之道，絕對不會讓國民黨稱心如意一路到底的，只是時候未到。盧秀燕與國民黨人不要太天真了！柯多次說過，民眾黨的DNA與國民黨不同，也說過「我生平最討厭三樣東西：蚊子、蟑螂、國民黨」。2024大選過程中一直以不實民調分化、抹黑、侮辱國民黨，2028會一百八十度翻轉，全心全意犧牲奉獻給盧秀燕嗎？「納柯」會不會是天方夜譚的迷夢喔？
盧秀燕人情世故圓滑練達，可能心中有世俗的想法「多一個朋友、少一個敵人」，以為世俗的理則完全可以轉移適用到政治權力的競爭，藉此吸引藍營政治人物長期掛在嘴上、幻想在心頭的「中間選民」。看看國內外的總統或總理選舉，哪一個能勝出者，不是旗幟鮮明、重視理念、高舉價值、論述清晰者？「中間選民」只是極少數，最大多數的應該是各有不同想法的「獨立選民」，要能吸引這些人的注意、認同與支持，必須要具備診斷社會問題的能力，條分縷析地娓娓說出人民心中的痛苦，並根據自己的價值理念提出務實可行的解方。這絕非以「媽媽市長」多方鄉愿討好，圓滑練達的形象就可以辦到的。差遠了！
盧秀燕若真想參選2028，必須要有獨立自主兩面作戰的勇氣與能力，其中最重要的是系統化的論述能力，這是政治人物不為他人所奪之魅力所出自的泉源，盧迄今顯然非常欠缺貧弱。千萬記住，爭取最高政治權力，靠他人都是靠不住的。盧必須勇於接受公開公正之黨內初選的洗禮，站上民主正當性的戰略制高點。若還寄望黨內密室運作徵召，將重蹈侯友宜覆轍，必敗！
●作者：朱駿／時事評論人
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