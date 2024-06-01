科技Fun手玩！2024科技教育嘉年華在科工館 活動期間免費入館
「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」活動， 6月1、2日在高雄科工館北館大廳登場。現場推出100個科技中心體驗攤位、3個高中職新興科技教育計畫攤位、8場科技小學堂、2場科技論壇，以及4組金牌作品，活動期間有「免費入館」優惠，提供民眾多樣化的科技學習與親子同樂滿點的週末假期。
記者陳美嘉／高雄報導
配合教育部推動十二年國民基本教育科技領域課程，科工館舉辦「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」，來自全國22縣市、100個自造教育及科技中心於科工館大會師，活動體驗攤位遍及科工館北館大廳、地下一樓、一樓、四樓及六樓長廊。
除了各式新奇有趣的科技教育、新興科技相關教具、作品與動手做不容錯過外，一樓大廳舞台區也推出2場科技論壇，「貓貍AI科技」探索科技新體驗、「精彩抵嘉」AI互動大市集─點亮「中小」新課堂，以及每年都最受民眾歡迎的科技小學堂，今年小學堂內容包含積木連發槍、刨出一雙木筷子、自造飛行「奇機」、招牌小燈箱等多項精彩的課程。
科工館這次活動期間兩日免費入館，堪稱高雄科普學習黃金週末，民眾可把握機會一起體驗科技教育，動手Fun玩科技。更多資訊詳情請上國教署國民中小學自造教育及科技輔導中心臉書粉絲團查詢。