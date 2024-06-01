愈走愈近！馬斯克在X自辦選前論壇　邀請川普、小羅勃甘迺迪出席

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報導指出，作為花重金買下推特努力經營這個社群媒體的老闆馬斯克，他也在31日的一則推文證實了該消息，還表示這場活動將會「很有趣」，這顯示馬斯克對選戰的積極參與，試圖在即將到來的選舉中發揮更大的影響力。
自從馬斯克在2022年收購推特以來，該平台出現明顯右傾的現象，包含恢復了右翼陰謀論者和川普的帳號，《紐時》分析發現馬斯克自今年1月以來，馬斯克每月至少在社交媒體平台X（前推特）上發表和拜登有關的負面貼文，內容涉及其年齡、移民政策、醫療健保政策等，另一方面也針對面臨多起刑事案件的川普進行辯護，稱他是媒體受害者、檢察官對川普有偏見。
另一方面，川普與馬斯克的關係也在過去幾個月內顯著改善，兩年前，兩人曾公開互嗆，不過最近兩人卻建立起密切關係，甚至都帶著親兒子出席億萬富豪裴爾茲（Nelson Peltz）的周日早餐會上。《華爾街日報》則引述知情人士說法，稱就是在這場位於佛州棕櫚灘莊園的聚會上，雙方談及了如果川普在大選獲勝，馬斯克可能被聘請至白宮擔任政策顧問一職。
在另一篇《CNBC》的報導則提到，馬斯克對於拜登政府的電動車關稅政策相當不滿，並稱特斯拉並未要求提高關稅、馬斯克支持零關稅、零補貼的市場環境，而馬斯克也和川普討論了動車產業、電動車減稅優惠和加密貨幣等政策，川普川普競選團隊官員還談及邀請馬斯克在共和黨大會上發言的可能性，不過馬斯克本人則在後來公開於X平台上否認與川普討論過加密貨幣政策。