影／黃仁勳大巨蛋中職開球秀台語 大師兄林智勝掏手機搶著合照
輝達執行長黃仁勳今（1）受工業電腦大廠研華邀請，到大巨蛋擔任開球嘉賓，他身穿味全龍93號球衣，成為中職史上身價最高的開球嘉賓。輝達今年股價已飆漲130%，市值逼近3兆美元，被譽為「3兆元」的黃仁勳，此次是為了COMPUTEX 2024來台，在正式活動前行程滿檔，也讓球迷們嗨翻，味全龍也臨時加開座位，粉絲紛紛爭相入場搶拍他的英姿。
記者林莞茜／綜合報導
全球科技盛會「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」即將於下週6月4至7日開展，「AI教父」黃仁勳提早於5月26日晚間提前返台。自他抵台後，一舉一動成為媒體關注焦點。不只被記者、粉絲捕捉到一如既往現身北市各處大啖美食的身影，近兩日甚至邀集台灣各大科技廠CEO齊聚。
輝達執行長黃仁勳今日受工業電腦大廠研華邀請到場開球，味全龍為其備妥背號93號球衣，賽前先由味全龍總教練葉君璋協助開球練習，由於今晚賽事為「龍象大戰」傳統好戲，門票很快就賣完，味全龍緊急加開內野L5區域，現場排隊人潮綿延數十公尺，現場擠滿球迷。
而開球負責蹲捕的為「大師兄」林智勝和劉基鴻，林智勝也直呼「能夠擔任開球捕手蠻榮幸的」，開球前，黃仁勳還小秀了一段台語，讓全場嗨翻「很榮幸擔任開球嘉賓」，隨後便將球精準投進林智勝的手套中，現場瞬間響起震耳欲聾的歡呼聲與喝彩聲，結束後林智勝還拿出手機與黃仁勳自拍留念。