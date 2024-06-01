T1／許皓程激動落淚！感謝戰神給機會「救贖」　盼給本土教練舞台

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許皓程在賽後一開始還微笑和媒體談論這個賽季的球隊的努力，但之後聊到這個賽季的總結時，突然情緒上來激動落淚，他表示自己過去執教經驗不是那麼成功，寶島夢想家成績為1勝19敗，去年中華白的表現也被一些人質疑，今年台新願意給自己機會，他真的很感謝。
「去年上映了一電影名叫《救贖之隊》，所以我有覺得對我自己個人來說，也算是給我一個機會讓我可以救贖自己。因為其實在我自己在執教當教練的時候，沒有很好的職業成績。」許皓程感謝台新給機會，他也強調這次季後賽之旅，也證明了自己的球員真的不比別人差。
許皓程盼給本土教練機會：年輕教練很認真
職籃發展進入到第4年，越來多越多支球隊聘請外籍教練，本土教練空間越來越少，許皓程也感謝表示：「希望未來台灣的教練可以有更多的機會站在這個職業舞台上面，因為我覺得年輕一輩的教練真的很認真。」
許皓程目前還是代理總教練，今年季中換帥後將球隊帶進總冠軍賽，他未來是否機會被扶正？對此戰神GM黃萬隆肯定教練團的認真，也稱讚許教練做得很好，但關於下一季的主帥人選仍沒有給出確定答案，只說「會尋找認真的總教練」，也表示目前賽季才剛結束，還有很多事情需要去評估調整。