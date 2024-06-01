全台最強啦啦隊女孩集結　陳其邁邀大家一起來高雄

全台最多應援啦啦隊在愛河！2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至10日登場，高市府除邀請北中南6支啦啦隊共48位女孩到場為選手加油，還有推廣大使安芝儇在內的11位啦啦隊員也都拍攝影片放上社群；市長陳其邁邀請民眾端午連假到高雄愛河看比賽，除觀賞龍舟競賽，還能夠一次看到北中南人氣啦啦隊，近距離感受啦啦隊應援活力。
記者郭凱杰／高雄報導
除了最拿手的舞蹈應援，6月8日與9日還會有全台唯一的啦啦隊趣味龍舟競賽，兩天分別由富邦Angels、Luxy Girls對抗，小龍女、電豹女較勁，隊員們將親自登上龍舟，在愛河水面一較高下。另外在6月9日還有球迷見面會，讓民眾能夠近距離和啦啦隊女孩互動渡端午。
高雄市政府5月31日晚間於社群釋出愛河龍舟賽啦啦隊預告片，由台鋼雄鷹Wing Stars安芝儇，全家海神Aqua Mermaids Kiki，富邦Angels的秀秀子、Jessy、奶昔，台啤雲豹所屬電豹女Leopard-Girls小楓、笑笑、草莓、安汝以及來自Luxy Girls Vian夏芝、Ollie林倢等4隊共11位啦啦隊員領銜，以各自舞蹈和應援動作聲援龍舟賽，並與民眾約定6月8日到10日，高雄愛河邊不見不散。
包括6月8日下午4點開幕儀式的啦啦隊助陣在內。三天的賽事啦啦隊女孩將會在愛河畔展開一系列活動，在每天的下午3點到3點半皆有為龍舟參賽選手加油的啦啦隊應援活動，6月8日富邦Angels、Luxy Girls演出，6月9日則是富邦Angels、味全龍小龍女、電豹女上場，6月10日包含高雄在地的Wing Stars、Aqua Mermaids以及電豹女將要為精彩國際友誼賽及決賽進行應援，除此之外活動三天的下午3點半到4點還有職業級競技啦啦隊協會演出，要讓民眾感受賽會的活力與熱情。
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華除邀請全台啦啦隊共同應援外，還有獨家陸海空三場域特色龍舟看點，時隔4年的夜間龍舟也重磅回歸。此外周邊還有親子消暑氣墊以及親子劇團演出。
市長陳其邁邀請民眾端午連假到高雄愛河看比賽，除了觀賞龍舟競賽，還能夠一次看到北中南人氣啦啦隊女孩，近距離感受啦啦隊應援活力。相關資訊可上高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁及愛河端午龍舟賽官網查詢。