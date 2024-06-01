《幸福房屋事件簿》陳庭妮拍攝地點在命案現場！曝片場1幕超詭異
靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》日前舉辦首播記者會，導演蔡怡芬率領演員陳庭妮、蔡凡熙、姚黛瑋、王月、夏騰宏，以及周明宇一起剪斷封鎖線，象徵「凶宅調查小組」啟動搜索，揭露世上不只有凶宅裡的鬼，還有職場裡的鬼和愛情裡的鬼。這次劇組特別釋出10分鐘長版片花，講述資深房仲陳庭妮及擁有通靈能力的菜鳥房仲蔡凡熙，一起深入調查各種凶宅案件，兩人四處拜訪周邊鄰居，探聽房屋物件過往「黑歷史」，其中拍攝現場還選在真實命案現場，讓陳庭妮嚇壞，回憶片場情景讓人心底發毛。
記者施以慧／綜合報導
在記者會上，導演蔡怡芬特別爆料，有一場戲安排在旅館房間拍攝，劇情剛好是道士帶著蔡凡熙和陳庭妮做法，拍攝完後，身為道長的劇組的宗教顧問，卻突然表示要做結界，嚇壞眾人，「這間房間多年前發生情侶謀殺案，女生的孤魂還在房間，剛剛就在天花板看著妳們，我現在要做結界，告訴祂妳們只是在拍戲。」讓陳庭妮心裡發毛，坦言自己當下雖然沒有身體不適，但也知道這不能隨便開玩笑。
雖然《幸福房屋事件簿》講述靈異故事，不過飾演「通靈母子檔」的姚黛瑋、蔡凡熙倒是爆出許多歡樂場面，尤其兩人殺青後首度碰面，蔡凡熙竟脫口喊出：「阿母！」讓姚黛瑋笑到歪腰，並表示對帥兒子的讚賞，姚黛瑋也分享首次跟蔡凡熙合作，「為了想了解我的兒子，在拍攝前，除了上網Google他的資料，還看了他演的電影，演得很棒。」得知姚黛瑋居然對他進行事前肉搜，讓蔡凡熙超害羞，並笑說：「拍這部戲很像多了個媽媽，黛瑋姐碎唸部份真的很像我媽，在劇組會叨念我吃飯，感受到滿滿的愛。」
《幸福房屋事件簿》每集透過不同凶宅事件，傳達人與人的情感，新生代男演員夏騰宏是第二集單元主角，他在結婚前夕不告而別、人間蒸發，導致未婚妻因病住院、過世，未婚妻的冤魂不散，守著曾擁有回憶的房子不肯離去。夏騰宏透露自己媽媽也是房仲業者，「從小常跟著媽媽去工作，拍攝時聽到很多房仲術語都很有熟悉感，戲裡對房仲的描述和結合凶宅的故事感到很驚喜。」他戲中也初次嘗試吊鋼絲，「雖然在上面吊久了不舒服，但整體過程非常過癮，完成一個新的挑戰。」
《幸福房屋事件簿》5月31日每週五晚間22點在中視無線台首播，6月1日每週六晚間22點在三立都會台30頻道有線首播，Netflix、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、中華電信上架，6月2日起於CATCHPLAY電影台61頻道播出，海外觀眾可透過串流平台 Viu 觀賞。