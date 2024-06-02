黃仁勳「飆股群組」再現！勝率93%　一票反串喊歐印：陶朱隱園見

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貼文引發討論，全場都知道這是詐騙集團蹭黃仁勳熱潮的手段，紛紛反串喊歐印（All in）身家、信貸歐印，要原PO邀請加入，還有人開玩笑說：「馬上加了！各位，陶朱見！」也有人認真回要原PO報警、「直接買NVIDIA股票才是真的投資」。
事實上，黃仁勳去年6月來台時，詐團也跟風推「黃仁勳飆股群組」，像是謝金河、王文淵等都曾被冒名。曾有女網友痛陳，76歲爸爸加入飆股群組，被哄騙把將96坪3000萬房產過戶後才驚覺受騙，痛批「台灣根本就是詐騙天堂」。
台灣有多少人被詐騙？損失金額多少？
根據警政署上月初發布的「113年第14周」警政統計通報，去年共接獲3萬7823件詐欺案受騙人數超過6萬人，較2022年增加 8314 件，增幅為28.17%，在人數上則比2022年增加將近1萬人，十分驚人，而在類型上以「投資詐欺」較2022年增加 5233 件、增幅79.99%最多。
上述警政統計通報中未接露5.4萬多名受害人共被騙走多少錢，但根據刑事局年出公開2023年前11月詐騙案，受害金額已超過79億元，比2022年的2.9萬多件、69.6億元還要高，為近7年最大增幅。當中名列第一的「投資詐騙」，詐騙金額更高達47.4億元。
警政署也公開10大詐騙手法，不分男性、女性前4名都相同，依序為投資詐欺、解除分期付款詐騙（ATM）、假網路拍賣（購物）及一般購物詐欺（偽稱買賣），而5~10名男女排名略有不同，但數據顯示男性相較女性更容易被「假愛情交友」詐騙，女性相較男性擇更容易被「假求職」詐騙。