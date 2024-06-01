高市教育局攜手承億酒店共推「企業誠信」精神

高市府教育局攜手高雄承億酒店，分享推動「誠信價值」在職場中重要性，暢談文化薰陶對優良品格養成之深遠影響。雙方暢談「企業誠信」精神，提升企業向心力，凝聚公司部門合作共識。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府教育局長謝文斌指出，從校園到職場，「誠信」對於自我人格或企業競爭力的提升，都是無可取代的重要軟實力。高雄將接軌國際重要趨勢，持續推動校園誠信教育的扎根腳步，培養高中職學生未來步入社會之誠信廉潔素養。為提升誠信價值於各領域之動能，也邀請各優秀企業來一同參與，藉由公私協力合作推動，培養人才永續競爭力。
承億集團品牌長簡巧珊表示，承億酒店除擁有高雄亞灣區海天一色的風景、獨特藝術美學設計以及貼心的服務外，廣受消費者好評最重要的原因之一，就是「誠信」。每當遇上突發狀況，都秉持誠實懇切、信守承諾的核心態度面對，建立企業誠信治理形象，因此深獲大眾認同。
高中職階段是學生形塑價值觀的重要時期，亦是自校園漸漸進入社會的起點。高市府教育局政風室除以社團、桌遊、話劇表演等豐富活潑教學形式，培養莘莘學子誠信廉潔的倫理價值觀外，亦配合法務部廉政署推動「企業誠信」及「法令遵循」，營造台灣優質經商投資環境，凝聚公私部門合作共識，以提升國家競爭力。