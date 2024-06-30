台灣飛鏢冠軍普波騰列出征世界SUPERDARTS大會！熱心公益不落人後

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現年48歲的普波騰列，他出生於西藏，在印度長大，17歲時移居台灣，在成為職業鏢手之前，在台中經營一間西藏料理餐廳，現在交由妹妹打理。
普波騰列選手個性豪爽，但酒量卻跟飛鏢技巧有點差距，但他容易緊張，透過喝酒放鬆，他也會努力為自己打氣，算是十分有個性的選手。
對戰淺田齊吾？ 心中的感想
淺田是一位非常優秀的選手，我對這次的對戰充滿期待。為了這次比賽，我增加了訓練的強度，特別是在精準度和心理調節上下了很大的功夫。
我認為飛鏢運動中最重要的是精準和心理控制。我的訓練中有很大一部分是專注於心理調節，如何在壓力下保持冷靜和集中。此外，我也會分析自己的投擲技巧，不斷調整以達到最佳狀態。每天的反覆練習和技巧分析是我提高的關鍵。
普波騰列座右銘永不放棄 勉勵台灣鏢迷
普波騰列表示：「永不放棄，對我來說不僅是一句話，更是我面對挑戰時的動力來源。在飛鏢的道路上，我經歷了許多高低起伏，正是這句話讓我在困難時刻保持堅持和努力。每當我遇到挫折，我都會提醒自己要堅持到底，不斷提升自己的技能。」
普波騰列賽感性表示：「我想對所有在台灣和全世界支持我的粉絲說，非常感謝你們的愛和支持。我會持續在比賽中全力以赴，希望能夠為台灣帶來榮耀。請大家繼續支持我，你們的鼓勵是我最大的動力。希望未來在SUPER DARTS的舞台上，我能展示我最好的一面。」