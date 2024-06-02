新興市場債成黑馬！債券基金報酬率出爐　凸顯短債吸引力

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對投資人而言，除了盯著不動如山的美國聯準會利率政策，與上下起伏的美債殖利率，新興市場債券會是另一個可行的選項嗎？
波動風險大 魅力不如美債
新興市場債券基金績效脫穎而出，最主要的原因來自於部分新興市場國家基本面的改善。富達國際亞洲固定收益投資總監主管陳詠詩分析，儘管過去3年歷經疫情與美國升息挑戰，新興市場國家在政府財政政策帶領下逐漸走出低谷；而隨著體質改善，主權信評調整調升國家數量已超越調降的國家，通貨膨脹獲得控制，央行也具備寬鬆貨幣政策的空間。
歷史經驗也顯示，在美國聯準會利率高原期，也就是長時間維持高利率不變下，邊境市場債券與新興市場債券，在整體報酬率上也優於其他固定收益產品。原因在於美國債券市場受到聯準會降息決策舉棋不定影響，存續期較長的公債價格始終不振；反觀存續期較短的新興市場債券，殖利率也較公債高出2到3個百分點，因此吸引市場關注。
不過，專家仍認為，潛藏在債券收益背後的市場波動依舊不可輕忽。「新興市場美元債，今年以來表現確實很亮眼，但現在才看到的投資人要注意，利差已經愈來愈窄了。」貝萊德前零售業務亞洲區主管，現任「基金事」創辦人張凌雲提醒，「現在新興市場主權債債券，與美國公債殖利率的利差已不到兩個百分點，來到歷史新低，還值得投資嗎？這是投資人要思考的事。」
儘管過去3年對巿場美債熱賣議題主張投資人應謹慎以對，張凌雲也認為下半年「應該是時候了」。美國銀行（BofA）5月的客戶調查也顯示，49%的受訪者認為長天期債券是今年最具信心的交易，比4月高出19個百分點。這也可以解釋，為何新興市場債券即使績效優異，在資金吸引力上仍遠遠不如美債。
然而，並不是所有人都如此看好美債。5月初，一篇〈他們只是要賣你債券基金〉的短文掀起市場討論，不僅標題劍指市場最熱門的債券基金，更讓人訝異的，作者竟是昔日的「債券天王」比爾．葛洛斯（Bill Gross）。
簡單來說，相較於市場主流從需求面思考債券價格，葛洛斯看的則是供給面。首先，美國政府為了大舉擴張，大幅發行公債，2024年預計達到GDP的99%，在2034年更預計增至116%。換言之，不論聯準會如何透過利率政策調整短期利率，面臨供給量激增，長期公債價格勢必難以為繼。
這並非葛洛斯的一家之言，巴克萊銀行也持著同樣的觀點，在其四月底的《重構固定收益市場的五大力量》報告中，就將「美國公債海嘯」（treasury tsunami）視為一股不可忽視的趨勢，「研究顯示，預計赤字占GDP比率每增加一個百分點，10年期公債殖利率就會增加約0.2%，因為投資者需要為較差的財政狀況索取補償。」
利差漸縮小 匯差也應考慮
如果葛洛斯所言為真，美國長債價格可能因為供給原因不如預期，對於追求固定收益而非資本利得的債券投資人而言，短天期債券，例如新興市場債券與非投資等級債券，可能就是更具吸引力的選項。
儘管市場風向混雜，增加債券投資人在資產配置與調整的難度，但從個人投資來看，專家認為要跳脫市場雜訊，清楚把自己的理財目標，連結投資工具的特性與限制才是關鍵。
「我認為債券投資人期待的，第一是穩定收息，第二是比公債再高一點的報酬；以目前十年期公債殖利率約4.5%來看，5到8%的報酬是可以期待的。」安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶認為，新興市場雖然報酬表現亮眼，但風險不只較高，影響因素也更複雜，不一定符合「穩定」的訴求。
《財訊》雙週刊指出，除了新興市場的潛在風險，富達陳詠詩也建議，除非對外匯操作有信心的投資人，建議還是買進美元，或強勢貨幣計價的新興市場債券基金；雖然美元未來在進入降息循環可能轉弱，但是相較於新興市場貨幣同時還要面臨市場的不確定性，美元計價的債券會更具備可預測性。
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