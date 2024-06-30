世界軟式飛鏢冠軍！日本好手淺田齊吾：不要害怕挑戰、堅持下去

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出生大阪的淺田齊吾，現年44歲，他在去年日本北海道、福岡大會中都奪冠，最後以年度排名第二入選這次大會，雖然是從外卡打起，但遇到台灣好手普波騰列，淺田齊吾展現高度穩定性與實力，首戰以直落三勝出。
飛鏢經歷已經19年，淺田現在正是「收割期」，第二場賽事，淺田齊吾又遇到上屆冠軍村松治樹，沒想到他開局強勢，先下兩盤，最後又以拿手的501收尾，爆冷順利晉級。
8強賽他順利擊倒香港好手FB Leung，關鍵的4強賽，他最後險勝有原龍平，才拿下決賽門票。回憶自己這次大會表現，他說：「在準決賽中，我遇到了一位非常強勁的對手，那場比賽非常緊張，每一輪都充滿了壓力。我認為自己在心理上的調節起了關鍵作用。我盡量保持冷靜，專注於每一次投擲，並且不斷提醒自己保持正面的態度和專注力。」
奪冠關鍵與訓練 淺田透露未來期望
對於自己奪冠，淺田說：「非常感謝，能夠在這樣一個充滿競爭的賽事中獲得冠軍，我感到非常驕傲和興奮。這是對我訓練和努力的一個巨大肯定。當然，這一路上也有很多挑戰，但每一刻的努力都是值得的。」
提到訓練狀況，他認為：「我的訓練很有規律，一周大概訓練五到六天，每次大約三到四個小時。我會特別注重技術的細節，同時也包括心理狀態的訓練。除此之外，我也會分析比賽影片，學習對手的策略和技巧，以便在比賽中能更好地應對。」
對自己期許與目標 淺田有話要說
淺田說：「我希望能夠保持這種競技狀態，繼續參加更多國際賽事，不僅是為了贏得更多的比賽，也希望能推廣飛鏢運動，讓更多人了解和喜愛這項運動。此外，我也計劃參與一些飛鏢培訓和推廣活動，幫助新一代飛鏢愛好者成長。」
此外，淺田也要鼓勵所有參與飛鏢運動的愛好者，「無論您的目標是什麼，重要的是保持對飛鏢的熱情和持續努力。不要害怕挑戰，也不要因為失敗而氣餒。每一次投擲都是學習和成長的機會，堅持下去，您也可以達到自己的目標。」