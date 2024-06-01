快訊／台啤雲豹奪隊史首冠！「封王優惠」到6月5日　相關資訊統整

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此役雲豹團隊總共投進16顆3分球，本季聯盟得分王克羅馬 (Lasan Kromah)攻下全場最高36分，其中3分球11投6中，球星卡森斯(DeMarcus Cousins)繳出24分24籃板、雙十成績，新人王高錦瑋也攻下16分、射手李啓瑋、黃鎮各投進3顆3分球，靠著團隊合作、以及年度口號「無我」的方式贏得隊史首冠，卡森斯更以4場冠軍賽平均每場攻下25分抓16籃板的表現，獲選為FMVP。
卡森斯表示，很榮幸能拿到FMVP，因為自己以前的風格就是以團隊優先，只要能以正確方式打球就是獲勝的一方，但最重要的就是贏得冠軍，每個人都是贏家，這團隊有很多好的教練、球員、行政人員甚至球團高層，大家都有共同目標、有志一同的犧牲奉獻，才終於拿下這座冠軍，真的很開心。而被問起下個球季是否還會續留時，卡森斯笑說：「我們才剛拿下冠軍，就先享受當下吧，之後的事之後再說。」
一手催生球隊的張建偉，在球隊確定奪冠那刻激動落淚，他說：「我要先謝謝所有的球迷，在今天為我們帶來這麼聲嘶力竭的吶喊，所有球員、球迷與團隊這一季你們真的辛苦了，希望你們繼續加油，這700萬獎金，就是我們季後賽幾連勝，就乘以100萬元！」
回想球隊從3年前成軍到終於奪下首冠，張建偉表示，球隊這些年來最不容易的事情就是整合，因為一開始從無到有、找外籍球員、土洋整合，甚至是不斷的轉換主場，這一路走來真的很辛苦，他說：「我會落淚，真的就是想起這辛苦的一切，所有想法湧上心頭。」
雲豹領隊丁彥哲則說：「這次我們終於拿到冠軍了，不但會推出一系列的慶祝冠軍活動、推出台啤one紀念瓶，後續台啤夠會繼續跟永豐雲豹共組這個隊伍，我們會繼續加碼，明年繼續奪冠、獎金繼續加碼。」
營運長顏行書表示，在球隊還沒成形之前，雲豹跟台啤合作期間，歷經洋將挑選、一路來到卡森斯加入，其實都在計畫當中，比較幸運的是計畫一直執行得很順利，當然這其中也歷經了傷兵、連敗考驗，但球員都互相支持，這季的成功，是大家不斷溝通的良好結果，他強調：「奪冠後，接下來就是制服組的事情，之後2個月要把奪冠核心留下來，這是我們制服組的工作。」
桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊在奪得總冠軍賽後，球團、贊助商與合作夥伴們推出多重優惠活動要回饋給一路上支持台啤永豐雲豹的球迷朋友，優惠內容含括食衣住行各方便，包含臺灣菸酒、勞瑞斯牛肋排餐廳、223關東煮、康福搬家、G2000、箱寓、光隆生技、長榮鳳凰酒店(礁溪館)、iSKI滑雪俱樂部、雪物嚴選、胡同燒肉、儂來餐廳、UDRIVE 悠駕租車、CARPOST 車博資訊、曼都髮型、住海邊潛水中心 L.N.T.O DIVE CENTER等，還有更多封王優惠好康持續加碼中，請持續關注球團官方社群。
台啤雲豹封王優惠活動：
📌【TBL STORE】
活動時間：即日起至6月5日18:00止
優惠內容：封王折扣碼「TBLChimpons」，限時4天全面4折特惠！（此優惠不適用於折扣商品、豹小子夏令營報名）。
📌【臺灣菸酒】
活動時間：即日起至6月10日
優惠內容：臺灣菸酒公司直營便利店/門市及啤(酒)展售推廣中心：購買台酒公司任3罐(瓶)以上啤酒類產品(不含無酒精啤酒)享建議售價9折優惠。
台酒購物網：台灣啤酒周邊商品、金牌FREE啤酒風味飲料、啤酒花系列及清潔商品限時優惠及滿額贈活動，詳情請上台酒購物網官方網站：https://eshop.ttl.com.tw。部分合作餐飲通路同步辦理台灣啤酒系列瓶裝優惠活動（詳情請以各店內公告為準）。
📌【勞瑞斯牛肋排餐廳】
活動時間：即日起至6月10日
優惠內容：憑本球季台啤永豐雲豹球隊參賽之任一場票根、或穿著應援球衣用餐、或出示台啤永豐雲豹粉專貼文消息，來店用餐出示前述憑證即可享有：每人氣泡酒一杯（未成年果汁一杯），星期六日午餐時段則享有氣泡酒無限暢飲、二人同行贈送酥炸薯條一份、四人（含）以上同行贈送一份波士頓龍蝦通心粉。本活動恕不與其他優惠同時使用，本活動每人皆需點用套餐，餐廳保有活動最終解釋權及修改權力。
📌【223關東煮】
活動時間：即日起至6月30日
優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根到店消費，享所有餐點9折優惠（商業午餐及酒水不在此限）
📌【康福搬家】
活動時間：即日起至6月21日
優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場球賽（含季後賽、總冠軍賽）票根至現場門市，購買5個紙箱，可任選1贈品，以及使用優惠代號，可享搬運優惠95折起，詳細優惠內容請見康福官網。
📌【G2000】
活動時間：即日起至6月19日
優惠內容：全通路（實體門市、線上商城）春夏商品7折，滿額再送品牌限定好禮。
📌【箱寓】
活動時間：即日起至6月15日
優惠內容：指定箱款買大送小，以及球員指定款胖胖箱，不分尺寸，全面75折優惠。
📌【光隆生技】
活動時間：6月2日至6月4日
優惠內容：台啤永豐雲豹賽季指定飲用水，就是這一瓶花蓮七星潭海洋深層水300ml、600ml、1250ml，買一箱送一箱！購買連結：https://sho.pe/5zvvdj。
📌【長榮鳳凰酒店(礁溪館)】
活動時間：即日起至6月7日
優惠內容：限時官網訂購「美好愛地球」專案，送空房限量升等（每日數量有限，以訂房組最終確認為主）訂房連結：https://reurl.cc/1vl4EY
每間湯屋及SPA兩位成人同行，皆贈一位12歲以下兒童免費，優惠皆不得併行。
📌【iSKI滑雪俱樂部】
活動時間：即日起至6月30日
優惠內容：使用優惠代碼「letsgoldone」，報名iSKI滑雪體驗課現折$100。
📌【雪物嚴選】
活動時間：即日起至6月30日
優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場球賽（含季後賽、總冠軍賽）票根，至全台雪物嚴選門店，消費滿千即贈$100現金抵用券。
📌【胡同燒肉】
活動時間：即日起至6月30日
優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根，至胡同燒肉用餐，可享9折優惠（僅限內用，優惠不併用，服務費另計，須主動出示票根方享優惠）。
📌【儂來餐廳】
活動時間：即日起至6月30日
優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根，或主場專屬應援球衣至餐廳用餐，免費招待一份和風蘆筍沙拉。
📌【UDRIVE 悠駕租車】
活動時間：即日起至6月30日
優惠內容：使用專屬優惠碼「Leopards1」至 UDRIVE 租車，不限車款不限天數享9折優惠，使用優惠碼並租滿3天以上，前20名直接送USPACE 20寸行李箱。
📌【CARPOST 車博資訊】
活動時間：即日起至6月30日
優惠內容：凡持本季台啤永豐雲豹主場賽事票根，於CARPOSTSUB汽車訂閱平台訂閱車輛，即贈送免費里程1,000公里（每張訂單贈送一次）。官網連結：https://www.carpostsub.com/。
📌【曼都髮型】
活動時間：6月7日起至8月31日
優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根，或主場專屬應援球衣，至曼都全分店享燙染護9折，曼都好物生活網，全館9折。
📌【住海邊潛水L.N.T.O DIVE CENTER】
活動時間：即日起至7月31日
優惠內容：憑台啤永豐雲豹之主場冠軍賽票根，體驗潛水、觀光潛水、基礎課程（OW或AOW）一律88折（需事前預約並持票根正本）。
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