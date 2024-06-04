宋柏緯1舉動洩露「尺寸驚人」！初孟軒、夏騰宏裸戲險春光乍洩

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本身就讀運動健康科學系的初孟軒，這次為了「裸戲」積極健身，把自己練成像是希臘雕像一樣健美，他也不吝於分享撇步，帶著彈力帶教宋柏緯如何讓肌肉充血放大，宋柏緯形容：「就像修圖軟體一樣，放大（比手勢）！」兩人為戲裸身演出，更一起在片場「同步充血」畫面想必非常養眼。
《環南時候》片中最吸睛的一場戲，是3名男主角在澡堂一起洗澡的裸戲，由於空間較為狹小的關係，只能做到盡量清場、請部分女性工作人員離場；宋柏緯爆料：「有人的防護措施快掉快掉，因為做完（防護措施）要泡在溫泉裡面。」記者提問是他的差點鬆脫嗎？宋柏緯一臉自豪地搖頭喊：「我的很完整（意即：尺寸很大）。」初孟軒自招他的防護措施差點掉落，夏騰宏也有重新「包裹」，另一名特約演員也是處在走光邊緣。
宋柏緯招認沒運動習慣 憂心年紀增長拚命健身
有固定運動習慣的初孟軒，為了下一部作品ㄍㄧㄥ住好身材，無奈卻遇上拍攝延期；即將邁入3字頭的宋柏緯，意識到健康問題終於開啟健身大門：「我是為了人生的健康，就覺得快要30歲了，把健身變成密集的生活習慣！（你以前沒有運動習慣嗎？）對⋯⋯」心虛招認過去沒在運動、都在吃老本，惹得一旁初孟軒大笑不已，還差點把桌子翻倒，宋柏緯又默默補一句：「就真的沒有啊⋯⋯」
過往戀愛被說太沒主見 宋柏緯撇舊習變霸氣男人
初孟軒在片中霸氣搶走宋柏緯的冬瓜茶，展現Man Power一口喝光、宣示主權，宋柏緯當場被電到卻也不甘示弱，提到過去談戀愛時，會以問句的方式聊天，企圖展現自己的體貼：「問她感覺怎麼樣？想吃什麼？今天過得好嗎？」後來因為被說太沒主見，他改以直接替對方決定的方式溝通：「我後來發現要用肯定句，就是要帶著句號，（比較Man？）恩！（有嗎？）對！就是我們今天要吃什麼，就是句點（他還配上手刀動作）。」
初孟軒遊樂園鋪陳浪漫 攜舊愛玩尋寶遊戲找禮物
「我把禮物買好，藏在遊樂園餐廳裡面！」初孟軒分享過往浪漫經驗，曾製作不織布手作地圖，帶另一半到遊樂園展開尋寶遊戲：「放在遊樂園每一個角落，跟對方一起去玩，找拼圖、拿禮物，（你確定她有開心嗎？遊樂園很大耶！）目的不一樣的時候，旅程的感受就是不一樣。」初孟軒認為8個小時玩遊樂設施跟一起探索，是截然不同的感受，有自己的一套男人浪漫。電影《環南時候》全台熱映中。