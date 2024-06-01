Google又傳雲端部門裁員近百人！發言人回應：沒那麼多
科技業裁員潮吹進矽谷，外媒透露許多Google雲端部門的員工收到裁員通知，有員工預估整體亞太區「走向市場」（Go To Market）部門約有100人被裁，部分受影響的員工則得到谷歌內部其他職位的工作機會，Google對此也在一份發言聲明表示，實際上裁員數字並沒有這麼多。
國際中心楊智傑／綜合報導
外媒「商業內幕」（Business Insider）引述一份內部文件報導，Google雲端團隊多名員工收到了裁員通知。儘管目前無法確定裁員的總數，但據估算，亞太區「走向市場」（Go To Market）部門約有100人被裁。這一裁員波及到諮詢、合作夥伴工程及永續性等雲端團隊。
內部文件顯示，一些最近才新招聘的員工也在這波解僱潮內，其中甚至有一名還沒完成入職流程的員工，不過也有受到影響者轉調至其他公司職位。谷歌發言人在一份聲明中表示，實際上裁員的人數並沒有外界預估這麼多，公司將繼續發展業務，以滿足客戶的優先事項並迎合未來的重大機遇。谷歌將繼續致力於投資對自身業務至關重要的領域，以確保長期成功。
去年開始谷歌母公司Alphabet宣布裁減約1.2萬個工作崗位，佔員工總數的6%，主要原因是網路廣告市場的低迷。分析師指出，Alphabet開始效仿Meta「效率之年」，今年仍繼續進行裁員，並將營業利潤率從25%上升至32%。