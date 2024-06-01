EXID成員Hani證實結婚喜訊！甜蜜親筆信曝光 情歸大10歲型男醫師
韓國演藝圈傳來喜訊！EXID成員Hani（哈妮）被爆出即將結婚的消息，雖然第1時間經紀公司回覆「演員私生活難以回應。」不過今（1）Hani卻是親自宣布喜訊，證實自己真的要結婚了，還發出親筆信，坦言，「遇到了想一起生活的人，所以決定結婚了。」婚禮預計在9月舉行，粉絲們聞訊也紛紛投以祝福。
記者施以慧／綜合報導
據悉，即將與Hani步入婚姻的男子是名醫師，兩人相差10歲，目前已經穩定交往4年，其實兩人會結婚，粉絲並不意外，因為早在兩人交往999天時，Hani就已經在社群上曬出甜蜜合照，至今未刪；2022年時，Hani還曾在電台曝光自己目前有「深愛的人」，而同年6月，Hani也被韓媒爆出戀上身心科醫生梁在雄，如今終於修成正果，讓粉絲相當替她開心。
今年32歲的Hani，2012年以女團EXID成員出道，在隊內擔任領唱、領舞，2019年5月將事業移往戲劇圈，並以本名「安喜延」活動，戲劇作品包括《原來這就是愛啊》、《Fanta G Spot》、《IDOL：The Coup》、《剛剛三十歲》等，也曾演出電影《大人們都不知道》與《國家代表2》。