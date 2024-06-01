張學友神曲除了〈吻別〉以外有哪些？歌迷點出38年前這1首最經典
「不老歌神」張學友近日在台北小巨蛋開唱，一連6場演唱會加上3場加開場次，讓歌迷超級興奮，甚至讓售票系統一度大當機，而網友討論熱度也隨之暴增，就有粉絲盤點了張學友的熱門歌曲，認為經典歌曲第1名是〈吻別〉，也詢問其他民眾，經典歌單第2名該是哪一首歌？而貼文曝光後，歌迷們紛紛推薦38年前張學友翻唱的這首〈藍雨〉，表示這絕對是演唱會呼聲最高的歌曲之一。
記者施以慧／綜合報導
網友在論壇上發出提問：「張學友第2名的歌曲是哪首？」由於〈吻別〉這首經典歌曲實在太夯，網友才會詢問排名第2的歌曲為何，而他也列舉自己心目中的排名，「1.〈每天愛你多一些〉、2.〈他來聽我的演唱會〉、3.〈情書〉、4.〈只想一生跟你走〉、5.〈真愛〉、6.〈想和你去吹吹風〉、7.〈忘記你我做不到〉、8.〈心碎了無痕〉、9.〈別問〉、10.〈愛是永恆〉。」沒想到引起熱烈討論。
歌迷留言解答，「我選〈情書〉、〈每天愛你多一些〉有其他翻唱」、「〈藍雨〉啦，信我一把」、「〈咖啡〉或〈藍雨〉」、「這些歌在30年後一樣好聽啊」、「第一名應該是〈分手總要在雨天〉」、「第一名〈藍雨〉吧。」而其中被提到最多次的歌曲，就是〈藍雨〉這首歌，是張學友在1986年翻唱的粵語版經典作品，在當時可是紅遍大街小巷，後來這首歌還發行了國語版本，被收錄在張學友1987年5月在台灣發行的專輯〈在我心深處〉。