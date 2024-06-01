王淨離開前東家！爆10間經紀公司搶人 本人鬆口最終去向出乎意料
新生代女星王淨出道8年，憑藉著出演過《返校》和《瀑布》兩部話題電影，就火遍影劇界，還因此兩度入圍金馬影后。據悉，王淨與經紀公司的合約已經在5月底到期，近期還吸引超過10間公司伸出橄欖枝，希望能與她簽約，但都沒有獲得合作機會。而王淨日前終於鬆口最終去向，她坦言自己決定自立門戶，與賈靜雯的經紀人合作開公司。
記者施以慧／綜合報導
根據《ET today星光雲》報導，有圈內人士透露：「就我所知至少將近10間公司想找她談，可能還更多。」也因為王淨同為演員的男友曹佑寧不久前也換了經紀人，業界也因此傳出多方說法：「不知道他們是不是會一起換公司？」爆出疑似是「戀愛腦」的傳言，但最終王淨選擇自立門戶，在演員賈靜雯的牽線下與其經紀人合作，而這份決定，也讓「戀愛腦」的謠言不攻自破。
而賈靜雯過去曾和王淨在電影《瀑布》中飾演母女，兩人還雙雙入圍金馬獎，最後由賈靜雯拿下影后頭銜，如今王淨即將與其經紀人合作，也讓外界相當期待她未來的表現。
另外，對於離開原本的經紀公司，王淨前經紀人向《ET today星光雲》證實：「這是一段美好的緣分啊！」而現經紀人也透露，雙方將從6月開始合作，「目前會先整理一下狀態，期待未來有更多好事發生。」