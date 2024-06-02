北部高中爆N號房事件！男學生偷拍女廁3年 班導竟說：當惡夢一場
北部某知名高中爆出「校園版N號房」，有被害女同學家長指控，校內一名籃球隊男學生，自高一起就涉嫌持手機，偷拍女學生如廁，受害者恐達數10人。案件爆發後，被害人家長報警提告，學校啟動性平調查，該男學生被少年法院裁定，施以保護管束。
記者林盈君／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，被害女同學家長質疑，對加害者僅施以保護管束，學校也未依照性平會建議記予大過的處分，僅記加害者2小過，擔憂加害者未來會不會再犯？並控訴校方，未給予被害者任何幫助，班導甚至還說：「就當惡夢一場」，痛斥校方消極以對，且加害者及其父母尚未正式跟被害人道歉，連學校也未致歉，家長會形同虛設，令人非常失望。
對此，教育局則表示，尊重被害學生家長的說法，若對於校方調查或懲處結果不服，可依法申覆，由校方執行相關程序。
※【NOWnews 今日新聞
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