猛按喇叭就是不讓！擋救護車駕駛找到了　77歲嬤稱不知道怎麼讓

北部高中爆N號房事件！男學生偷拍女廁3年　班導竟說：當惡夢一場

▲北部某知名高中爆出「校園版N號房」，有被害女同學家長指控，校內一名籃球隊男學生，自高一起就涉嫌持手機，偷拍女學生如廁，受害者恐達數10人。（圖／取自Pexels）
▲北部某知名高中爆出「校園版N號房」，有被害女同學家長指控，校內一名籃球隊男學生，自高一起就涉嫌持手機，偷拍女學生如廁，受害者恐達數10人。（圖／取自Pexels）

記者林盈君／綜合報導

北部某知名高中爆出「校園版N號房」，有被害女同學家長指控，校內一名籃球隊男學生，自高一起就涉嫌持手機，偷拍女學生如廁，受害者恐達數10人。案件爆發後，被害人家長報警提告，學校啟動性平調查，該男學生被少年法院裁定，施以保護管束。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《鏡週刊》報導，被害女同學家長質疑，對加害者僅施以保護管束，學校也未依照性平會建議記予大過的處分，僅記加害者2小過，擔憂加害者未來會不會再犯？並控訴校方，未給予被害者任何幫助，班導甚至還說：「就當惡夢一場」，痛斥校方消極以對，且加害者及其父母尚未正式跟被害人道歉，連學校也未致歉，家長會形同虛設，令人非常失望。

對此，教育局則表示，尊重被害學生家長的說法，若對於校方調查或懲處結果不服，可依法申覆，由校方執行相關程序。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

前球星陳凱倫性侵隊友妻！判1年6月定讞　台北監獄服刑編號3754

台北最陰「西寧國宅」！老婦裸身墜電梯井懸案、知名網紅墜樓輕生

北市社子島變「毒蛇島」！民宅驚見眼鏡蛇　放生者稱：佛祖加持過

宥勝遭判刑！多次騷擾被害女要求串證脫罪　法官斥：無悔悟之心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載