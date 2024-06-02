台積電效應！31萬台灣客赴熊本觀光「貢獻最多」 這原因也成助力
日本一直是台灣民眾的國外旅遊首選之一，京都、大阪、東京等城市更是十分受到歡迎旅遊目的地，不過據日本觀光廳上月31日公布最新旅遊住宿統計調查，顯示2023年度在熊本縣住宿的外國遊客中，台灣就占了約30%。由於「護國神山」台積電在熊本縣菊陽町的首座晶圓廠落成，再加上台灣直飛熊本的航班增加，不僅促進商務往來，同時也帶動觀光人潮。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據日本《朝日新聞》報導，日本觀光廳針對員工有10人或以上的旅宿業者進行調查，於上月31日公布調查結果，顯示去年度熊本縣的台灣籍旅客增加了約31萬人，位居首位。其次分別為韓國、香港，這3個地方的共同點就是，和熊本機場之間都有直航班機。
報導指出，隨著全球半導體龍頭企業台積電進駐熊本，並預計在今年12月正式量產。不僅帶動了當地的商務往來，相關企業人士的頻繁往返，也為熊本縣的旅宿業注入了活力；另外，在去年9月，2家台灣航空公司也增加了台灣直飛熊本的航班。
除了觀光人潮之外，台積電進駐所帶來的經濟效益起飛，連零售業也能明顯感受到「台灣效應」。熊本市的老字號百貨公司，同時也是熊本唯一的百貨公司「鶴屋百貨」，在今年4至5月時，外國人免稅銷售額首次超過了總銷售額的2%，其中約4成的免稅來自台灣旅客，成為最大的貢獻者。