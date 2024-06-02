黃仁勳大巨蛋開球！林智勝不識AI教父 蹲捕驚「以為是華裔投手」
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳昨（1）天沒繼續深耕台灣美食地圖，穿身93號球衣前進台北大巨蛋，擔任中職味全龍隊主場開球嘉賓，由味全龍「大師兄」林智勝幫他蹲捕。林智勝受訪笑說，「（球團）跟我說的時候還不知道他（黃仁勳），因為我比較勤儉持家，沒有在投資」，一度誤會黃以前是華裔投手。
記者徐銘穗/綜合報導
黃仁勳受贊助商研發邀請，擔任中職味全龍隊主場開球嘉賓。為黃仁勳開球蹲捕的林智勝受訪表示，開球前一天球團臨時告知要他擔任蹲捕捕手，當時他一臉驚訝坦言不認識黃仁勳，聽到大家的說明後說回去要緊急惡補資料。
「因為我比較勤儉持家，沒有在投資！」林智勝透露惡補結果，也觀看黃仁勳日前為美國運動家「舊金山台灣日」開球的影片，笑說「我以為他是以前的華裔投手，能夠把球丟出來就很棒，畢竟不是運動選手，能夠擔任開球捕手蠻榮幸的。」
林智勝過去曾多次擔任開球捕手，讓他印象最深刻的是「瑜伽女神」房妍，坦言：「那次被罵死了！」房妍2014年穿著超辣豹紋比基尼為Lamigo桃猿開球，投完球後奔向在本壘為她蹲捕的林智勝，還跳到他身上下腰，這支影片在中職YouTube頻道累積552萬點閱，是頻道目前最熱門影片。
林智勝不識黃仁勳，讓不少人感到意外並在PTT引發討論，有人認為「林智勝也太扯，黃仁勳也不認識」，但也有人舉IG超過3800萬追蹤的外媒「pubity」，先前報導NVIDIA的市值超越亞馬遜和特斯拉的總和，「一堆美國人都不知道黃仁勳是誰」，網友則護航「鍵盤酸民連棒球都看不懂了，還嘴大師兄」。